Le mandó un pasaje para que tuvieran una cita, la vio sin filtros y la dejó plantada

Muchas personas utilizan sus cuentas de tiktok para poder contar sus anécdotas, como el caso de Ninoska Rodríguez. La joven contó la terrible experiencia que tuvo en una primera cita y se encargó de escrachar al hombre que la invitó a salir.

“Para el chico que me pagó el viaje a Washington y después de que me vio sin filtro no quiso nada conmigo”, escribió la mujer sobre la imagen del video en el que aparece contando esta historia, que terminó por hacerse viral.

Al parecer, un hombre la contactó a Ninoska por sus redes sociales y le pasó un pasaje para que fuera hasta su país y pudieran tener una cita. El tema es que la joven viajó pero él la dejó plantada por que “la vio sin filtro y no quiso nada con ella”.

Tras el video de la joven, los comentarios no tardaron en llegar. “Ahora, nadie usa filtro, dicen todas aquí”; “Al menos le pagó su viaje, es lo importante”; “Por eso hay que ser sincera desde un principio, al natural”; “No entiendo porque ponen filtro, uno debe quererse tal cuál es”; “Por eso siempre es mejor que nos miren tal cual somos, sin filtros”, fueron algunos de los usuarios que comentaron.