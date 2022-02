Le llovieron críticas a la China Suárez por una foto cocinando: “Vive de canje”

Eugenia “China” Suárez compartió en sus redes sociales las remodelaciones de su nuevo hogar, en Pilar. Además, lució los nuevos espacios terminados. Sin embargo, en esta oportunidad, la actriz mostró una mesada de lujo y le llovieron las críticas, según Ciudad Magazine.

“Vive de canje”, “Es el mismo canje que tiene Laurita”, “La China renovó toda su casa a base de canjes. La amo cada día más” y “Esta piba vive de canje”, fueron algunos de los comentarios que cosechó el posteo de la ex de Benjamín Vicuña, en la que se la ve “cocinando”, junto a su pequeño hijo, Amancio.

La China Suárez y sus canjes

Pero las críticas no quedaron ahí: “Pampita, Benjamín, la China, la mesada, felices con los canjes los cuatro, jaja” y “Que alguien me explique qué está haciendo con el tomate? ¿Lo está pelando o qué?”.

Analizando más al detalle el comportamiento en redes de la actriz, otra usuaria le escribió, con dureza:”Era hermoso lo que escribiste, Euge. Y puse like enseguida, pues me pareció divino. Pero luego el canje lo arruinó. Y un mensaje que empecé leyendo con mucho amor terminó mezclado con la superficialidad de una mesada. Qué se yo”.

China Suárez recibió críticas

El mensaje de la China Suárez que enojoó a sus seguidores

“En mi casa no somos perfectos, somos felices. Lo que sí es perfecto de mi casa es mi mesada. ¿Existe acaso alguna más linda?”, comenzó escribiendo la actriz, en la foto que subió a Instagram, exhibiendo la mesada.

La China Suárez

“Pasamos mucho tiempo en la cocina, es un lugar de encuentro dentro de nuestro hogar. Hacemos las tareas del cole y preparamos la comida, y cuando tuve que pensar y diseñar este espacio. Todos me recomendaron que vaya a este showroom”, continuó, arrobando a la casa que hizo la mesada.

“Me recibieron muy bien y elegí este material que me voló la cabeza. Neolith: no se mancha, no se raya y resiste altas temperaturas. Cocino directo sobre la mesada, sin tablas. ¡Es un placer!”, concluyó la China Suárez, con su casa nueva equipada de lujo.