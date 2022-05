Le embargaron los muebles y su hijo se largó a llorar al ver que se llevaban el televisor

Un niño estremeció el corazón de los usuarios, luego de que compartiera en Tik Tok un video en que se lo ve suplicándole a un señor que no se lleve el televisor de su casa, mientras los estaban embargando.

Fue mediante la cuenta de TikTok, que el usuario @michi.8880 dio a conocer lo que había pasado. En la grabación se logra ver cómo un grupo de personas se llevan el televisor del comedor de la familia, justo en el momento en que el pequeño jugaba fornite.

“No te la lleves”, le dice el pequeño a la mujer que estaba desenchufando el artefacto para llevárselo, como pago por una deuda.

Aunque sus familiares trataban de controlarlo y tranquilizarlo, el pequeño no paraba de llorar. Pero ni el llanto desbordado del pequeño pudo evitar que las personas se llevaran lo que habían ido a buscar.

Como era de esperarse, el video de inmediato se viralizó con múltiples reacciones en donde condenaron la situación, pues varias personas especularon que quizá sólo era la vía que el niño tenía para entretenerse.

“No, no es adicción, es la misma reacción de todos si se llevarán tu juguete favorito”, escribió un usuario, a lo que otro le siguió: “¿Y de quién es la responsabilidad? Si no tienes dinero no te endeudes”.

De inmediato un debate de ideas opuestas copó los comentarios del video que no tardó en hacerse viral. “No, la educación de la familia no se refleja en el niño, cualquier niño reaccionaría así, si se están llevando tu único medio de diversión”, aseguró otro.

“Realmente llora por qué son cosas de su abuelito que falleció recientemente, el video completo está en YouTube”; “No se vale”; “Lo que duele son los gritos del niño”, se lee entre otras reacciones.