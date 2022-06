Le depositaron 40 millones desde su trabajo, renunció y lo denunciaron

Gracias al uso de las redes sociales, muchas historias insólitas son viralizadas. En este caso se trata de un hombre que renunció a su trabajo luego de recibir una importante trasferencia por error.

El caso ocurrió en Chile cuando un empleado de una productora de fiambres acudió al cajero y se encontró con una cuenta con muchos ceros. Por error, desde el área de recursos humanos le transfirieron más de 281 millones de pesos chilenos.

El afortunado no supo que contaba con esa gran suma hasta que fue a retirar el sueldo del mes de mayo. En ese momento se sorprendió totalmente al intentar entender porqué razón su cuenta era tan abultada.

Desde Recursos humanos cometieron un error y enviaron el CBU del empleado, algo que no correspondía. Por esa razón, al ser conscientes de la equivocación, hablaron con el Banco correspondiente y éste se comunicó con el hombre que recibió el dinero.

En un primer momento, todo llevaba a la idea que el trabajador devolvería el dinero pero el día que tuvo que acudir a la sucursal no lo hizo. Luego de cientas de llamadas perdidas, comunicó que se había quedado dormido. Al día siguiente nisiquiera hubo algún tipo de respuesta y las alarmas se encendieron.

Con la excusa de que “el error no era suyo”, un abogado se presentó frente a la compañía y comunicó que su cliente no iba a devolver el dinero. Tras este accionar, el empleado de la fábrica entregó una carta de renuncia y no apareció ni por el banco ni por su lugar de trabajo.

Los jefes del hombre se llenaron de enojo y decidieron luchar con todas sus armas. Iniciaron acciones legales contra el ex empleado luego de denunciarlo por “apropiación indebida”.