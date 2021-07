Las ingeniosas y delirantes respuestas de la dueña de una casa de comida china que es furor en las redes

Una mujer dueña de una casa de comida china, en Inglaterra, se transformó en furor en las redes sociales luego de que se dieran a conocer sus hilarantes respuestas frente a los comentarios que le dejan algunos comensales descontentos con el servicio gastronómico.

Alice Cheung, de 50 años y de nacionalidad china, se toma el trabajo de responder a la mayoría de las opiniones, pero lo llamativo es que lo hace de manera un poco subjetiva y no se esfuerza para nada en quedar bien cuando se trata de las opiniones “más tontas” sobre su restaurante en Reino Unido.

El local se llama Oriental Express y está ubicado en Pudsey, en el oeste de West Yorkshire. Tiene una calificación de cinco estrellas en Just Eat y la mayoría de sus 148 reseñas elogian la comida. Pero como en todo el mundo, hay quienes se atrevieron a criticar el lugar.

Alice y su hijo trabajan arduamente en el restaurante que ha sido calificado como de los mejores en la app de Just eat. Los Andes

Muy valiente de su parte, porque debieron enfrentarse a la ira total de su propietaria, según informó Leeds Live.

“Las reseñas (negativas) tienden a desanimar a los dueños de negocios y los desmotivan, quiero ser realista. Por eso creo que las respuestas de revisión deben ser honestas y no corporativas”, se justificó Cheung.

Acto seguido aclaró que “la gente necesita saber la verdad”, especialmente otras personas que leen reseñas y es por ello que a los “comentarios tontos” les responde con bromas.

Las delirantes respuestas

Entre una de las críticas que más se dieron a conocer estuvo a de una clienta que había afirmado que la comida había sido “terrible”. “Pidió un Munch Box vegetariano y luego llamó a la tienda para quejarse de que no contenía... CARNE. Enviamos lo que ordenó y no hubo nada de malo en ello. La mala respuesta es para cubrir su error”, respondió de manera mordaz de Alice. Y la remató con un: “Por favor, no vuelva a llamar”.

Otro crítico reclamó que su plato había sido “totalmente arruinado” por langostinos rebozados, que se habían mezclado con su plato de pollo. Fue entonces que la dueña sacó una de sus mejores armas y contraatacó: “¿Podría abrir los ojos y leer las descripciones? Pidió el ‘Especial agridulce’ que contiene langostinos. Obtuviste lo que pediste, entonces, ¿cómo esto es nuestra culpa?”.

“La comida era fresca y perfectamente preparada. Somos buenos, pero leer la mente a los estúpidos no es una de nuestras habilidades”, le remató.

algunos de los platos más destacados del restaurante. Los Andes

Otra queja apuntaba a que su entrega se había retrasado 45 minutos. A la que argumentó: “Por la millonésima vez deja de exagerar, 10 minutos como máximo si era tarde y dudo mucho que fuera”.

En la misma línea de las demoras, un cliente consultó por qué no habían ajustado el tiempo de entrega estimado un sábado por la noche y Alice le respondió: “Miramos nuestra bola de cristal, pero no dio ninguna indicación de cuántos pedidos iba a recibir el público”.

Pero sacando de lado la jocosidad de la situación, Alice explica que a pesar de ser consciente de que su sinceridad extrema pueda llevarla a perder clientes, afirma que el restaurante se esfuerza por ofrecer “comidas de la más alta calidad” y “se toma el trabajo muy en serio”.

“El 95% son críticas positivas, el otro 5% a veces es culpa nuestra por no entregar lo suficientemente rápido”, aseguró en detalles.