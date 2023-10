Lanzó su gato por la ventanilla del auto en plena autopista y la Policía lo rescató

En algunas ocasiones, las autopistas son postales de largas filas de vehículos, accidentes, controles, etc. También es más frecuente de lo que uno podría pensar ver animales en estas vías, con un trágico final para estos seres cuando intentan cruzar la calle. Sin embargo, esta vez, los hechos con un final feliz los protagonizó un gato, un animal que, si es doméstico, rara vez se aleja de su vivienda, de su zona de confort.

Todo sucedió en una autopista cerca de Toledo. Un conductor, probablemente poco lúcido, decidió arrojar a su felino por la ventanilla del coche en plena marcha y siguió su trayecto tan tranquilamente, abandonando a la que fue su mascota a merced del tráfico, de los autos, las motos, los camiones y las excavadoras que, por suerte, ese día no circulaban con la excesiva prisa característica.

EL RESCATE

Según el video que compartieron desde Infobae, se avisó a la policía que junto a lo que parece una civil, acudieron al rescate del animal abandonado. Las imágenes fueron grabadas por otro conductor que, anonadado, presenció los hechos y decidió compartirlos con el resto de mortales a los que nunca se les ocurriría arrojar a tan adorable animal por la ventanilla del coche para aguardar a su esperada respuesta.

El vídeo se viralizó a través de X (anteriormente Twitter). En las imágenes se ve el atrevido rescate. Los agentes con su acompañante acudieron con una manta a buscar al animal, que se encontraba atrapado entre ambas vías de la autopista.

El animal rescatado. Foto Captura: X / @SocialDrive_es

Pese a la buena intención del camarógrafo, no se ve el final de dicho rescate. No obstante, esta historia no terminó tan mal como se podría esperar. Además, en el final del video se añadió una foto del gatito fuera ya de todo peligro, sin rasguño alguno y cubierto con una manta.

Aun así, como no podía ser de otra manera, la publicación de X fue depósito de una avalancha de comentarios, algunos con suaves palabras y otros con un tono ciertamente violento. Desde “Ojalá pillen a los salvajes que han hecho esto” hasta “Un tiro en la cabeza les metía”, pasando por los más desanimados: “Cada día menos fe en el mundo”.

