Lali Espósito se fue a vacunar y causó furor en una fanática: “Menos mal que no renuncié”

Lali Espósito provocó un revuelo entre los entes sanitarios cuando llegó a vacunarse contra el Coronavirus. Es que justo, la joven encargada de vacunarla era una fanática y no pudo contener su emoción.

A través de su cuenta de Twitter, la joven llamada Melina relató: “Vino a vacunarse Lali Espósito. La atendí yo y le dije: ¡Ay!, ¿sos Lali? Se me cayó todo, me temblaba la voz, después me saqué una foto y le dije ‘te amo, te voy a ver el 27″.

Lali Espósito en un vacunatorio de Palermo.

El hecho ocurrió este martes cuando la actual jurado de La Voz Argentina, se acercó hasta el Centro Cultural Islámico Rey Fahd, en el barrio porteño de Palermo. Allí, Melina pudo conocer a su ídola y hasta sacarse una selfie con ella. “Aaaaaaaaa, menos mal que no renuncié a este laburo antes de abrazar a Lali Espósito al fin una buena decisión”, escribió la usuaria de Twitter llamada @G_Melina_.

Luego, agregó: “Entienden que el carnet de vacunación de Lali está firmado por mi?”. A pesar de la alegría que compartieron muchos usuarios, otros la criticaron.

Vacunó a Lali Espósito

Estas personas que la criticaron pusieron el foco en que la joven violó el derecho de intimidad del paciente. No obstante, Melina aclaró: “Con todo el amor del mundo te cuento que no, porque no di ningún dato personal, solo conté una situación como cuando fue a vacunarse cualquier otro famoso como Joaquín Furriel o José Bianco. Y ella accedió a sacarse la foto así que fue todo consentido. Las malas a otro lado, saludos”, sentenció.

Lali Espósito a los besos en Santa Fe

Lali Espósito rompió con todo en su show en Santa Fé al darse un beso con más de 10 personas en pleno escenario. Lo llamó el #ChapeTour, y entre a quienes besó, estuvieron Nati Jota y Flor Jazmín Peña.

“Feliz sábado de besos”, escribió Lali Espósito junto a un corazón en su cuenta de Instagram. Y con un video de un compacto de su show de la noche del viernes en Santa Fé. Al clip de su presentación en la Estación Belgrano de Santa Fe, le sumó el hashtag #ChapeTour.

Lali Espósito se chapó a Nati Jota y Flor Jazmín Peña en pleno escenario

La cantante besó a gran cantidad de personas, aproximadamente 10, entre ellas estuvieron la influencer Nati Jota y la bailarina Flor Jazmín Peña, ambas compañeras en el programa de streaming ‘Nadie dice nada’, con conducción de Nico Occhiato. Además, en el video Lali le da un beso a Kevsho, influencer y youtuber.