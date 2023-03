Lali Espósito fue muy irónica al responderle a Maxi Trusso que criticó su música: “No teman”

En las últimas horas, Lali Espósito y Maxi Trusso han estado en boca de todos y siendo tendencia en las redes sociales. Ella por su próximo show en el Estadio Vélez y él por sus polémicos dichos en un programa radial.

Maxi Trusso

Como invitado al ciclo One Plus en la FM One 103.7, Maxi Trusso habló de su música, de las nuevas generaciones y los diversos géneros musicales que existen actualmente. En medio de todo esto, acusó a Lali de hacer música fea y ella no dudó en contestar.

“Escucho Lali Espósito, ¿cómo esos giros tan feos? Más feos no había”, aseguró cuando le consultaron sobre la artista nacida en las producciones de Cris Morena. Además de esto, el DJ habló de otros artistas que suenan mucho hoy en día como es Quevedo: “El único que tiene un buen giro fue este pibe que hizo una cosa más o menos buena… que es el mejor tema que tiene, Quevedo, que es español”.

Como era de esperarse, Trusso no pudo dejar de hablar del autotune. Se trata de un procesador de audio para mejorar la afinación que es muy utilizado por algunos artistas de diversos géneros: “De los nuevos (artistas) no escucho ni a uno, perdón”.

Lali Espósito, en el clip de "Cómprame un brishito". (Sony Music)

Luego, agregó: “De los nuevos no conozco a ninguno. No me gustan los giros melódicos, me parecen horribles. Todos giros melódicos malísimos. No hay uno que escuché y dije ‘qué buen giro’. No, ni uno”.

Cómo respondió Lali Espósito

Sin lugar a dudas, Mariana Espósito se caracteriza por la gran personalidad que tiene. Muchos de sus seguidores la eligen por su simpatía, pero es indudable que tiene un gran carácter.

Haciendo uso de todo lo que es, la intérprete de Diosa uso su cuenta de Twitter e hizo referencia a los polémicos dichos de Trusso en cuanto a su música. “¡Para los preocupados por mis letras no teman! El resto del disco habla de física cuántica, los últimos avances de la NASA y cómo impactó el dólar a 300. Ahhhh se viene el disco de tu vida mi amor. Posta”, fue su mensaje.

La respuesta de Lali Espósito a los dichos de Maxi Trusso.

En la caja inferior de este tuit, los seguidores de Lali no pararon de apoyarla y darle todo su aliento para que su presentación del próximo sábado en el Estadio Vélez sea la mejor de su vida.