¿Cuál es la verdadera razón por la que OnlyFans prohibirá el contenido explícito en su plataforma?. Esto se desencadenó por un cambio en los términos y condiciones de una tarjeta de crédito, esta decisión generó polémica entre las trabajadoras sexuales.

Según informó Clarín, luego de que el sitio -que en el último tiempo se destacó por su contenido subido de tono- para adultos OnlyFans anunciara que censuraría todo “contenido sexual explícito” desde el mes de octubre. La explicación oficial fue que es una respuesta por las preocupaciones de banqueros e inversores por estar asociados a contenidos triple X cuando sus clientes realizan pagos a esta página.

“El nuevo mantenimiento de registros, los procesos de revisión, la verificación y otros requisitos serán costosos y requerirán mucho tiempo". DPA

No obstante, -en redes sociales- se empezaron a viralizar diferentes teorías sobre la verdadera razón de esta decisión tomada por la aplicación en cuestión. Una de estas se hizo viral en Twitter, “OnlyFans no está dejando la pornografía y a las trabajadoras sexuales porque está tratando de obtener nuevas inversiones: lo hace porque el 1 de octubre de 2021 MasterCard comenzará a implementar nuevas reglas en los sitios con contenido para adultos que utilizan sus sistemas de procesamiento de pagos”, posteó el usuario en un largo hilo explicando este caso.

“La realidad es mucho más dañina y preocupante tanto para el sustento de las trabajadoras sexuales como para la libertad online en general”, criticó la cuenta de Twitter.

La empresa británica -que tiene dos millones de creadores de contenidos remunerados por su contenido subido (fotos y videos)- aclaró que permitirá la desnudéz pero dentro de una “política de uso aceptable” que aún no se define.

Según el hilo que se viralizó en la red social del pajarito, explicó que “requerirán que OnlyFans (y cualquier otro sitio que acepte pagos de MasterCard) no solo verifiquen completamente a cada usuario y cada persona que aparece en cada video para adultos, sino que revisen todo el contenido publicado antes de la publicación, incluida la revisión en tiempo real de las transmisiones en vivo”, haciendo referencia a las nuevas políticas de MasterCard.

Conitnuó informando que, “El nuevo mantenimiento de registros, los procesos de revisión, la verificación y otros requisitos serán costosos y requerirán mucho tiempo. OnlyFans parece haber decidido que no vale la pena. Sin embargo, lo que es más importante, estas reglas ejercerán una presión increíble sobre los sitios más pequeños y los creadores independientes”

El hilo también explicó que, “por supuesto, podrían simplemente decidir no aceptar MasterCard, pero es probable que Visa y otros sigan su ejemplo eventualmente. Entonces, ¿por qué cambia la regla? Porque en diciembre pasado, el New York Times publicó un artículo de opinión de Nick Kristof -no es su nombre real-, quien llamó ‘Los hijos de Pornhub’, que acusó al sitio y a su empresa matriz de lucrarse con la pornografía de venganza, la pornografía infantil y el tráfico sexual”

La teoría del usuario es que “la historia de Kristof podría haber sido correcta en algunos de los abusos de la aplicación pornográfica PornHub, pero fue extremadamente manipuladora y equivocada sobre el tráfico sexual en la pornografía y, como casi todo lo que escribe sobre sexo, una versión filtrada de la propaganda dominionista cristiana”, criticó.

También agregó que “el ataque a PornHub no hizo nada para detener el tráfico sexual y mucho para sacar dinero de la industria legal del porno. Las nuevas reglas de MasterCard son un resultado directo de esto, lo que básicamente significa que un sueño cristiano exagerado contra la fiebre sexual ahora dicta contenido sexual en línea”.

“Los cambios en las reglas de MasterCard no harán nada para detener el tráfico sexual. Es posible que tengan un efecto marginal en los videos no consensuales en general, pero en general estas reglas se refieren a su propia responsabilidad, no a la preocupación por las víctimas”, sentenció el hilo que se difundió, con casi 8 mil retuits.

La crítica culmina con que “El resultado final del cambio es que será más difícil vender contenido sexualmente explícito en línea a menos que usted sea parte de un actor importante que pueda pagar los costos para cumplir con los nuevos requisitos. Las trabajadoras sexuales independientes serán expulsadas y las empresas más grandes serán más poderosas”.

Desde el primer día de octubre, “OnlyFans prohibirá la publicación de cualquier contenido con conductas sexuales explícitas”. Anunciaron también que “los creadores podrán seguir publicando (...) desnudos en tanto sean consistentes con nuestra Política de Uso Aceptable”, datos que compartirán más adelante.

El sitio también destacó que, “seguimos dedicados a nuestra comunidad de 130 millones de usuarios y más de dos millones de creadores que han recibido más de 5.000 millones de dólares en nuestra plataforma”.

La noticia se dio luego de que el operador de Pornhub, MindGeek, revisara sus políticas este año ante la presión de deferentes procesadores de pago, preocupados por los reclamos sobre publicación de contenido ilegal en el sitio, como videos pedófilos o violaciones.

Vale la pena señalar que OnlyFans toma el 20% de todos los pagos.

En mayo, un estudio que realizó la BBC reveló que el sitio no imposibilitaba que menores de 18 años vendieran y aparecieran en videos explícitos, pese a ser ilegal.

En ese momento, OnlyFans se defendió alegando que las intenciones de usar el sitio de manera fraudulenta eran “raras”. La empresa -con sede en Gran Bretaña- también declaró que, “no toleramos ninguna violación de nuestros términos de servicio y tomamos medidas inmediatas para mantener la seguridad de nuestros usuarios”.