La Vela Puerca: “Hay que lograr disfrutar el presente porque si no logras disfrutar el presente, para qué vas a proyectar el futuro”

El próximo 3 de diciembre, La Vela Puerca se presenta en Mendoza, después de haber reprogramado su show por la muerte de su mánager y amigo, Guille González.

El show será en el Multiespacio de Luján de Cuyo. La banda uruguaya, integrada por Sebastián Teysera (voz), Sebastián Cebreiro (voz), Carlos Quijano (saxo), Alejandro Piccone (trompeta), Santiago Butler (guitarra), Rafael Di Bello (guitarra), Nicolás Lieutier (bajo), José Pp Canedo (batería) y Diego Méndez (teclados) vuelve a nuestra provincia después de casi cuatro años de ausencia.

La banda uruguaya vuelve a Mendoza el 3 de diciembre

En un parate de su agenda, Sebastián “Cebolla” Cebreiro dialogó con Diario Los Andes y habló de todo. El pasado, el presente y el futuro de la banda y cómo ve a la música de hoy. Un mano a mano imperdible

-¿Cómo están con esta visita a Mendoza? Lamentablemente tuvieron que posponer la fecha de noviembre y tocan el 3 de diciembre en el Multiespacio de Luján de Cuyo.

-Bueno, más allá de los avatares y de las cosas de la vida que se van sucediendo, tenemos que continuar y en este caso le tocó a Mendoza sufrir la reprogramación. Ahora vamos a cumplir con el rol de nuestra vida que es tocar en vivo, que es presentarnos a delante de la gente y supongo que la gente entiende, entiende cuando pasan estas cosas así. Vamos a tener un reencuentro con la gente de Mendoza.

-Vienen de presentar su último trabajo, “Discopático”, ¿qué nos podés contar de este disco?

Es un disco que conceptualmente y musicalmente nació antes de la pandemia. Queríamos hacer un disco para arriba que fuera, entre comillas, bailable. Y bueno, después el contexto que invadió al planeta tierra condicionó un poco la forma de ver esa musicalidad. Entonces, por ende, fueron letras escritas y atravesadas por la pandemia, entonces es como un disco de dos caras. Es un disco bailable con letras introspectivas, algo melancólicas, un poco oscuras y con un dejo de esperanza, como tienen la enorme mayoría de las canciones de La Vela Puerca.

Es un aliciente que tiene el disco, ¿no? De repente estaba bailando en tu casa y cuando te pones a pensar en qué estás cantando, te hace reflexionar. A mí me hace acordar un poco a la idiosincrasia de la música popular brasilera, que es como una música muy alegre y sin embargo las letras hablan de la miseria, la mezquindad y esa gente lo vive con una alegría tremenda.

-¿Cuáles son las musas de la vela? ¿Han sido siempre las mismas o conforme van cambiando los tiempos, y las edades, van cambiando esas musas?

-Un poco, sí. En realidad, un poco vas consumiendo la realidad, tu presente y te vas a inspirando en un montón de cosas, pero también, como dice la canción, “la canción siempre es la misma”. Podés enfocar un tópico, cuando tenés 20, 30, 40 o 50 años y nunca va a ser el mismo. Vos podrías hablar de un mismo tema toda tu vida, que los libros que leíste, la música que escuchaste, los viajes que hiciste, la gente con la que hablaste va a condicionar esa nueva visión que vas teniendo. Supongo que la musa es estar vivo, es caminar por la calle con los ojos abiertos. La musa es tu presente.

-Y con respecto al presente de ustedes, con el diario del lunes como se suele decir, ¿qué balance podes hacer de la banda y de todos estos años de historia que tienen sobre los hombros?

Esta banda ha sido muy afortunada en muchos sentidos. Primero, fuimos una banda que quería romper el paradigma de que en Uruguay no se podía vivir de la música o teniendo una banda con amigos, porque de la música vivía gente, pero eran más que nada de otro palo. Ese fue el primer desafío y tuvimos la fortuna de lograrlo. Fuimos muy testarudos. También entendimos que teníamos a Buenos Aires al lado, como un monstruo que era alcanzable, para nosotros, a través de la música, de las letras y de las canciones.

Tuvimos ese sueño loco de poder romper con esa hegemonía, entonces todo lo que pasó hasta ahora ha sido toda una carrera, siempre intentando no ser panfletarios, ni abanderados, ni apoderados de la verdad. Hemos tenido ambiciones de corto plazo. El balance que hago de esta carrera es cien por ciento positivo, todo aprendizaje, todo crecimiento. Nos abrimos nuestra propia puerta y le abrimos la puerta a una parte de la música uruguaya. Hemos sido afortunados, y el hecho de poder vivir y tener un proyecto que hoy en día es una familia, hace que el balance sea eternamente positivo.

-¿Cómo ves la música hoy? Hablás del camino recorrido y a muchas bandas les pasó lo mismo, había que hacerse de abajo. Hoy con las redes es todo más rápido y hasta más efímero.

Comparto esa visión de que hoy todos es efímero y relativamente banal, y no quiero decir que todo lo que hay ahora es malo porque en realidad no todo lo que hay ahora es malo, pero sí hay como primero una postura y después una forma de hacer las cosas. A través de las redes sociales hay como una sobre comunicación y como que, si no estás ahí, no existís. Entiendo a los gurises de 20 años que tienen esa herramienta, que ya nacieron y crecieron con esa herramienta, pero hay un camino más tangible que es el de tocar y comunicar tus canciones.

Si tu realidad es que tenés 150 mil seguidores y después cuando vas a tocar, tenés 20 tickets vendidos, es un baño de realidad muy cruel y creo que hay muchas cosas para decir.

La música que más se genera a través de las redes sociales no es el rock. Son proyectos que intentan entretener y creo que el rock ahí está perdiendo un poco de terreno. En cuanto a lo cultural y al entretenimiento, una banda de rock para mí, y es una opinión muy personal, muy personal, debería ser en un porcentaje, 85% cultural y un 15% de entretenimiento. Ahora, cuando el rock pasa el porcentaje para el otro lado y termina importando más la estética, la camperita de cuero que las cosas que decís por las redes sociales, ahí se pierde un poco el objetivo de lo que significa tener una banda de rock.

Yo veo ahora a guachos como Trueno o como Wos, gente que está intentando decir cosas con la música nueva, la música que se está escuchando y bueno, me parece que tiene su valentía. Supongo que hay que apoyarlos y que también, el día que se arrimen a alguien que tiene una carrera hecha, abrir la oreja, escuchar y entender cuál fue el camino que transitaron. Es difícil, con casi 50 años, juzgar y emitir un juicio de valor cuando el mundo está transitando por otro lugar. Me gustaría ver más bandas que digan más cosas.

-¿Cómo viene el futuro de La Vela Puerca? ¿Siguen planteando objetivos a corto plazo?

Por supuesto que sí, nosotros planeamos más o menos que en 6 meses o en un año tenemos 4,5 ó 6 lugares como punta de lanza para poder proyectar. Nosotros tratamos de vivir el presente. Como decía el maestro Tabárez, el ex director técnico de la Selección Uruguaya, “la recompensa es el camino”. Si vos no disfrutas el camino por llegar hasta la punta de la montaña, creo que game over, perdiste tu juego. Hay que lograr disfrutar el presente porque si no logras disfrutar el presente, para que vas a proyectar el futuro.