La última foto de Wanda Nara y Mauro Icardi antes del final de su matrimonio: “La princesa de mis sueños”

Este miércoles se conoció que Wanda Nara regresó a la Argentina con la firme intención de iniciar los tramites de su divorcio con el futbolista Mauro Icardi. El hecho fue revelado sobre el final de LAM y dejó a más de uno en shock.

Se trata de un audio que Wanda le mandó a Carmen, una empleada de ella: “Me vine a Argentina porque estoy haciendo el divorcio de Mauro”, fue la contundente confirmación. Ante esta dura noticia, no se han conocido hasta el momento detalles de sus protagonistas, pero se habla de que es un tema en el que hace rato se encuentran tramitando.

En cuanto a las redes, se pudo observar que en las últimas semanas ha sido Mauro quien habría hecho lo imposible para no perder a su amada esposa, al realizar unos cuantos posteos con fechas muy pegadas y con fotos de ambos en donde el futbolista recordó viejos momentos, como algunos eventos de gala o el viaje que realizaron por el continente africano.

“La princesa de mis sueños”, expresa en la descripción de la publicación realizada el pasado 6 de julio. Por otra parte, en su propio muro el jugador colgó la última foto juntos, fechada el 19 de julio, donde se los puede ver de espalda a la cámara mirando el horizonte. En la misma escribió: “Escribir contigo.. La Eternidad. Te amo”.

La última foto en redes de Wanda Nara y Mauro Icardi

La carta de Mauro Icardi

En la mañana de este miércoles, Luli Fernández comentó en el programa de televisión Socios del espectáculo, que Icardi le cedió todo su patrimonio económico a la modelo. “Ellos están casados legalmente, pero debe haber sociedades. Ella es su mánager en el fútbol”, expresó y ademas señaló aquella carta en la que Mauro escribió a fines de octubre acerca su profunda tristeza por la situación del Wandagate: ‘Te di todo’, comienza.

“Soy una persona a la que no le interesa lo material, todo lo material te lo entregué siempre a vos. Soy millonario, pero me visto en H&M y con ropa de Amazon, y vos lo sabés muy bien. Entonces no puedo seguir aguantando tus malos tratos, tu ningunearme, tu ignorarme... no me lo merezco. Espero que con todo lo material que querías, seas feliz, ya lo tenés en tu poder”, expresó en aquel contenido epistolar.