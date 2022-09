La triste historia del jubilado que vende encendedores: “Murió mi mujer y tengo que salir a la calle para sobrevivir’

Un jubilado que vendía mercadería a la calle porque no llega a fin de mes se puso a llorar frente a dos clientes. La angustiante situación fue grabada por un hombre que estaba tomando un café, subió el video a Internet y en pocos minutos despertó una gran conmoción.

La escena transcurrió en el barrio porteño de Palermo. El jubilado de 76 años llevaba encendedores y pañuelos en un bolso, y se acercó a la mesa donde estaba Marcelo, quien tuvo un gesto solidario con el hombre.

Marcelo vio al jubilado que iba mesa por mesa vendiendo y lo llamó. Le preguntó que tenía para ofrecerle y le mostró pañuelos y encendedores.

“Me dijo: ‘estoy triste, murió mi mujer y tengo que salir a vender para sobrevivir’”, contó en diálogo con TN. “Lo primero que sentí es que tenía que abrazarlo. Lo vi como a mi viejo. Lo tenía que ayudar”.

El gesto solidario de Marcelo

“Estoy muy mal”, se llegó a escuchar en la voz del vendedor. “No llores, tenés que seguir adelante”, intentó consolarlo quien en Internet aparece identificado como “Marchhe”.

“¿Cuánto vendiste?”, le preguntó Marcelo mientras se paró para abrazarlo y entregarle dos billetes de $1000 que al jubilado le costó agarrar. “Tomá $2000 y no me dejes nada. Llevate todo. Tranquilo, no llores”, indicó. “Llevate, llevate”, insistió el vendedor. “No, no. Quedate todo”, le contestó Marcelo. Y agregó: “Sé que es para comer”.

“Te pido disculpas”, dijo el jubilado. “No es nada, andá tranquilo”, lo arengó el usuario de Tik Tok al final del video.

“Quiero volver a verlo, pero la próxima sonriendo”, escribió luego Marcelo en la red social. Las imágenes se viralizaron y ya acumularon más de 200.000 “Me gusta”.