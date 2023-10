La tildaron de “mala maestra” y se descargó en las redes sociales con un contundente mensaje

Tildaron a una profesora de “mala maestra” y ella denunció la situación que viven cientos de sus colegas a través de X (antes Twitter). La mujer recibió el apoyo de otros usuarios de la red social y entendieron su reclamo.

A través de su usuario @MaestritaM ella dijo: “Me acaban de decir que soy mala maestra porque no paro de quejarme. Pues sí, me quejo y me seguiré quejando mientras pueda por las condiciones de mi trabajo”.

La maestra denunció la situación que viven cientos de sus colegas a través de X (antes Twitter). Gentileza: Captura @MaestritaM

Además, aprovechó para denunciar los diferentes aspectos que hacen más difícil su trabajo: “Por el número de alumnos tan elevado y los grupos tan heterogéneos, por la falta de recursos, por la poca implicación de las familias, por la eterna burocracia y por los insultos, y me seguiré quejando”.

“Y sí, muchos días me cuesta la vida entrar en clase a tirar de un carro que no le importa a nadie”, continuó en relación a la falta de recursos y el exceso de obligaciones al no contar con “los medios necesarios” y estar “sobrecargada de responsabilidades, muchas de ellas que no me corresponden”.

Para final con su descargo, la maestra confesó que está “sumida en el abandono más absoluto por parte de quienes tienen la obligación de hacer que el derecho a la educación se lleve a cabo con todos los mecanismos necesarios para que sea efectivo”.

“Así que... sí, seré muy mala maestra”, sostuvo en una reflexión a la que se sumaron muchos colegas de profesión y recibió aplausos por parte de miles usuarios.

SEGUÍ LEYENDO