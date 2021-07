La sorpresiva respuesta del Ratón Pérez a una nena que le dejó un diente de leche: “No se realizaría el pago”

La caída de los dientes podría vincularse con un momento algo traumático en la vida de todo niño debido a la impresión y el posible dolor que la pérdida de las piezas dentarias genera. Pero, por suerte apareció un dulce personaje que transforma las penurias en sorpresa y alegría: el Ratón Pérez.

No obstante, ese entusiasmo por transformar un diente caído en dinero se transformó rápidamente en desilusión y –también- enseñanza para una pequeña llamada Elisa que aguardaba el paso del roedor.

Y es que Elisa tenía algunos “malos hábitos” que no contribuían a su higiene bucal y no había forma de que la niña hiciera caso a sus padres, por eso los progenitores recurrieron a la ayuda del ratoncito para brindar un par de consejos difíciles de olvidar.

EL Ratón Pérez le dejó una carta a una nena para explicarle por qué no le dejaba plata. Gentileza

Tras depositar su diente, la pequeña Elisa esperó la devolución monetaria de Pérez, pero por el contrario, el simpático animalito le dejó una carta que sorprendió a la nena y terminó viralizándose.

En el texto, el recolector de dientes aseguraba que “no se realizaría el pago” correspondiente por su pieza ‘de leche’ debido a algunas conductas poco agradables de la menor.

Según el animalito especialista, el diente depositado presentaba “restos de espagueti y cereales”, además de comida chatarra, todo lo cual daba indicios de que no se cepillaba bien.

“Hoy quiero disculparme por no llevarme tu diente , fue analizado por el equipo de expertos y no pasó la prueba debido a la falta de atención y cuidado”, comenzaba la carta del Ratón Pérez.

Luego, le señaló todos los pedacitos de alimento que encontró en el diente: “restos de Sabritas, sopa de espagueti y cereales”. La pieza dentaria guardaba tanta comida, que no resultó canjeable por monedas y billetes.

El simpático y educativo texto

Hola Elisa, me da gusto saber de ti. Hoy quiero disculparme por no llevarme tu diente, fue analizado por el equipo de expertos y no pasó la prueba debido a la falta de atención y cuidado.

Encontramos restos de Sabritas, de espagueti y cereales, en esta ocasión no será posible realizar el pago.

Te recomendamos lavarte los dientes tres veces al día y que utilices la técnica de cepillado dental.

Espero volver pronto Elisa.

¡Cuídate!

Atentamente, el Ratón Pérez”.