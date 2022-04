La señora de los anillos: guarda las sortijas de las exparejas que le propusieron casamiento y ella rechazó

En este mundo donde las redes han vuelto superficiales las relaciones, y cada vez cuesta más “coincidir” con alguien a la hora de hablar de parejas, hay gente que ha podido rechazar hasta 4 propuestas de matrimonio.

Una chica subió un storytime a TikTok donde cuenta la experiencia al rechazar una propuesta de matrimonio. Sin embargo, antes de comenzar quiso mostrar algo mucho más íntimo: “el cofre de los soldados caídos”, dijo mientras mostraba una cajita de madera.

En el cofre había 4 anillos de 4 exparejas de la joven que le propusieron casamiento pero @silvanalamarciana, como es su usuario en TikTok, no quiso.

“Hay muchas muchachas que no saben si regresar el anillo, pues yo digo que lo regalado ya no se devuelve, ya te lo dieron” dijo y agregó “yo me los quedo como símbolos de un trofeo de almas que yo tomé y después de mí su vida se les fue en picada”.

El primer vídeo no tardó en tomar repercusión y ya lleva 3.7 millones de reproducciones.

En la historia del primer anillo, cuenta que a los 5 meses su novio empezó a hablar del matrimonio y a decir frases del estilo “cuando nos casemos”, eso sumado a otras cosas hizo que a ella ya no le gustara tanto la idea. La joven le dijo que sería mejor que se separaran pero a las dos semanas de eso, en el cumpleaños de 15 de la hermana de su ex, le hizo la propuesta y ella la rechazó y se retiró con el anillo.

No le gustaba la familia, él, nada, y asegura que después de eso no lo volvió a ver.

La historia de los anillos no continuó ahí si no que siguieron varios vídeos más, respondiendo a inquietudes de sus seguidores. En otro vídeo le preguntan si no cree que es cruel guardar esos anillos, pero ella dice “yo los guardo por la memoria del ridículo que hicieron”

En el último vídeo Silvana reflexiona sobre sus experiencias y asegura que no se arrepiente, y nunca lo hizo, de haber rechazado esas propuestas. “Acuérdense mis niñas, si se creen la última coca cola del desierto van a estar para escoger y no para que las escojan” sentenció.