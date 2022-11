La reacción de La Tora cuando le dijeron que un cantante famoso la empezó a seguir en las redes: “Lo amo”

La Tora es, hasta la gala de mañana, la última eliminada de Gran Hermano 2022 y tras una semana fuera del reality ya dejó mucha tela por cortar. Entre sus novedades, manifestó que un famoso cantante la agregó a sus contactos.

En su visita a Cortá por Lozano, Lucila La Tora Villar reaccionó feliz cuando se enteró que el cantante Chano Carpentier la empezó a seguir en Instagram y reveló cuánto le gusta. “Empecé a ver unos likes muy incisivos de La Tora hacia un famoso cantante y él la empezó a seguir en las redes sociales ayer”, contó Juariu en el programa.

“Chano empezó a seguir a La Tora”, dijo entonces la panelista y Tora expresó: “A Chano lo amo, soy muy fanática”. “¿Y qué sentiste cuando te empezó a seguir?”, le preguntó Juariu.

“Mi mejor amiga me dijo ‘te empezó a seguir Chano’ y yo le dije ‘me muero, me vuelvo loca’, él me encanta”, confesó por su parte la exparticipante de Gran Hermano.

Sobre un posible romance, los panelistas del programa le consultaron su hubo algún contacto. “¿Hubo algún mensajito?”, le preguntaron desde el programa de Telefé y La Tora contestó: “No, nada”, a lo que la desafiaron a dar el primer paso: “Encaralo vos Tora”. Lucila admitió: “Me encanta, me encanta”.

El significado del tatuaje más llamativo de Tora

Lucila Villar fue eliminada de la casa más famosa del país, pero aún sigue en el centro de la escena y llamando la atención de los televidentes. En esta oportunidad, por su llamativo tatuaje.

Los fans del reality, desde el primer momento, se fijaron en el inmenso tatuaje que tiene en su brazo izquierdo. El dibujo es una enorme Medusa, la diosa de la mitología griega, solo con tinta negra.

La explicación a porque se hizo este tatuaje es certero: “Es mi creencia”, había dicho La Tora en referencia a esta figura, que en vez de tener cabello luce serpientes en la cabeza.

El tatuaje de Medusa es un símbolo de feminismo, que guarda un fuerte dolor y un destello de esperanza, con un poderoso significado de lucha contra la violencia, la injusticia y que abre los ojos.