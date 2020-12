“La que puede, puede; y la que no, critica”: desopilante video se hace viral

Un gracioso video ha dado vueltas en las redes sociales despertando la risa de todos. Una señora muy particular ante la cámara cuenta una experiencia culinaria en la que detalla algo muy simpático.

“Vengo del super y me compré un pan dulce al contado, la que puede, puede y la que no, critica…”, destaca la mujer en el video, que en pocos minutos se volvió viral.

No solo lo que dice la señora causa risa sino la forma y con la expresión que lo hace. Son miles los usuarios de las redes sociales que no dudaron en compartir el video y en poco tiempo estaba dando vueltas por todos lados.

Jóvenes, niños y no tan niños al ver la publicación no pueden evitar largar una carcajada ya que este pequeño episodio y la forma en que la señora mira concentrada a la cámara es muy particular.