La prueba semanal mantuvo despiertos 24 horas a los participantes de Gran Hermano y sacó lo peor de algunos

Los participantes de Gran Hermano se enfrentaron a una nueva prueba semanal, mucho más dura que las anteriores. Los jugadores tuvieron que mantenerse despiertos 24 horas para poder cumplir con el desafío que les presentó la producción para poder acceder al total del presupuesto para las compras de mercadería y cigarrillos.

La semana pasada, perdieron la prueba y solo pudieron usar el 50% del presupuesto. Es por eso que este desafío lo enfrentaron con otras ganas, ya que se propusieron no volver a tener que reducir sus compras de alimentos.

La prueba consistió en que cada vez que sonaba una chicharra, dos participantes debían correr a una especie de pilastra con luz y mantener presionado un botón por unos minutos. Y, los nombres de quienes debían hacer la prueba aparecían en el televisor.

Esta situación se repitió por 24 horas, por lo que las corridas fueron constantes y apenas pudieron dormitar unos minutos. Los 16 participantes se mantuvieron alertas ante la posibilidad de que aparezca su nombre en la pantalla y sabiendo que, si no cumplían, ponían en riesgo a todos sus compañeros.

Pero el desafío no fue fácil, con las horas el desgaste físico se hizo notar. Ya que, en cualquier momento les sonaba la alarma y solo contaban con 10 segundos para llegar hasta el lugar donde estaba la pilastra luminosa.

Esto generó algunas peleas y discusiones, como pasó entre Alfa y Nacho, quienes se cruzaron duro. El joven le recriminó a Walter por sus quejas por la prueba, ya que él estaba lesionado y le costó hacerla, y le pidió que dejara de hacer comentarios sobre la situación.

La operación que puso en riesgo la vida a Alfa de Gran Hermano

El hermano de Walter “Alfa” Santiago contó que el participante de Gran Hermano pasó por un momento bisagra en su vida y lo recordó ese momento en su visita a LAM, América Tv.

“Yo me preocupo por él. El año pasado tuvo una operación, yo lo acompañé, estuve con él todo el tiempo. Esa operación no sabía si era algo maligno o no”, comenzó contando Sergio.

Y remarcó: “Sufrió mucho. Después cuando vio que lo operaron y que fue todo bien, quedó re tranqui siguió con su vida”, contó.