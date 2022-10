La producción de Gran Hermano analiza un posible complot y sanciones en la previa de la primera nominación

Gran Hermano arrancó el lunes y ya se armaron algunos grupos en la previa de la primera nominación. Incluso, uno de ellos habría intentado arreglar a quién nominar, desobediendo una de las reglas principales del juego que es que está prohibido hacer complot o acordar nominaciones.

Este miércoles será la primera gala de nominación y se conocerán los dos primeros nombres que irán a placa y que quedarán a la suerte del público para continuar en el programa. Y el próximo domingo uno de ellos se irá de la casa más famosa del país.

Se sabe que Martina, una de las más cuestionadas dentro y fuera de la casa, tiene inmunidad y la posibilidad de salvar a alguno de sus compañeros. La joven ganó la prueba del líder y obtuvo uno de los beneficios más importantes en esta primera semana.

Martina, una de las concursantes de GH fue muy criticada en redes sociales.

Y fueron miembros de su grupo quienes estarían en la mira, ya que intentaron arreglar a quién iban a nominar. Durante la tarde y la noche del martes, mantuvieron diferentes conversaciones en las que dejaron entrever a quién votarían.

Al menos se sabe que irían por Alfa, el hombre de 60 años de quien se habló mucho por su pasado desde su ingreso a la casa. Aunque ellos no serían los únicos que lo votarían para dejarlo afuera en esta primera eliminación de la edición 2022.

Se trata de una charla entre Tomás Holder, Juan Reverdito y Alexis Quiroga, quienes debaten acerca de quiénes serán los candidatos a dejar el juego.

Analizan posible complot en Gran Hermano.

La conversación que les traería problemas a tres participantes de Gran Hermano

“¡Hay que ver con quién lo mandamos!”, es una de las frases que encendió las alertas. Ya que da a entender que ya tenían el primer nombre para llevar a placa.

“¿Saben por quién van a ir?”, dijo uno de los tres, y otro contestó: “¡Ya lo dije! No me lo fumo”. Y si bien no dieron nombres, Tomás Holder dio un dato que los expone por completo.

“¡Hay que ver con quién lo mandamos (a placa), no te olvides de eso, porque si lo mandás con un pichi, la gente le da morbo que haya alguien más grande”, afirmó. Todo indica que hablaban de Alfa, ya que es el único “más grande” entre los 18 participantes y quien ya tuvo algunos cruces con sus compañeros.