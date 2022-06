La picante rima de Flor Peña para describir su profundamente escotado vestido blanco

Flor Peña sigue compartiendo diferentes posteos adelantando lo que sus seguidores pueden ver en su página para adultos. La conductora de televisión generalmente publica dos fotografías al día a través de su cuenta de Instagram, y sube varios stories, donde tiene más de 5.9 millones de seguidores.

Flor deslumbra a sus fans con sus fotos que esperan ansiosos cada publicación de la misma, a quien, le regalan sus mensajes de cariño y muchísimos “me gusta”. Es por esto que, la actriz comparte sus mejores looks y producciones de fotos para promocionar su sitio web “DivasPlay”.

Flor Peña mostró su vestido negro y sorprendió en las redes sociales.

La mediática comparte fotografías al borde de la censura y mensaje con los que busca atraer a sus fans. Es así, que esta ocasión subió un vestido de color blanco con volados y un pronunciado escote en “v”, que volvió loco a todos.

El look de Flor Peña para promocionar su página de contenido para adultos.

“El vestidito me aprieta. Las medias me dan calor. Pero más calor me da... (completá la frase) Inspirate en @divasplayok” comentaba en la publicación Flor, donde miles de fans dejaron sus comentarios y los mejores halagos.

Alguno de los mensajes fueron: “Me enamoré”, “Por favooor”, “Impresionante tu belleza Flor”, “Te caíste del cielo Flor”, “Increíble ese loook”, “Diosaaa”, “Fuego totaaal”, “Llamen a los bomberosss”, “Me sacaste el frío de junio Flor”, “Totalmente impactado con tu belleza”, “Hermosaaa”, “La perfección en una foto”.