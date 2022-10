La picante respuesta de Lizy Tagliani a Wanda Nara tras critcarle el look en una foto

Lizy Tagliani es una de las personas más queridas del ambiente artístico. Con su sencillez, desparpajo y cercanía con la gente, se ganó el corazón de los argentinos y si alguien se mete con ella, se mete con todos.

Así lo vivió Wanda Nara, en carne propia, cuando quiso hacerse la graciosa con su compañera de ¿Quién es la máscara? con un comentario en Instagram.

Lizy posteó una foto en la que se la ve con un look un tanto jugado. Con vestido rojo, zapatos verde y amarillo, y un tapado corto marrón, la conductora y humorista posa junto a un auto en una concesionaria, a modo de chivo.

La picante respuesta de Lizy a Wanda Nara por el comentario de su look

El filoso comentario de Wanda Nara por el look de Lizy Tagliana

“Este look es todo. Ni la abuela de mamá cora se atrevió a tanto” escribió Wanda Nara. “Pero a mi me ven en persona y soy la misma de la foto”, respondió Lizy sin pelos en la lengua.

Los seguidores de la conductora, y actual investigadora del programa conducido por Natalia Oreiro, salieron a bancarla y acto seguido, la empresaria y ¿ex? de Mauro Icardi borró el mensaje.

“Te amo Lizi me encantan tus zapatos 😍😍😍! Me encanta tu look!! Cada uno puede vestirse como se le dé la gana! Quién tiene derecho a opinar? Ni siquiera eso se puede?”; “Este lookete se llama que me importa .yo me divierto jajaj te adoro”, fueron algunos de los mensajes que mostraban el cariño para Lizy.

Por otro lado, algunos iban directamente dedicados a Wanda, sin filtro. “@wanda_nara vos tenes que salir con kilos de maquillaje a la calle y la gente te sigue por los escándalos armados que haces, sos un personaje en realidad.. en cambio la gente que sigue a @lizytagliani es por el amor que le tenemos porque tiene un corazón inmenso y se quiere y acepta tal y como es, deberías contagiarte de eso. Chica fotoshop”, escribió una seguidora muy ofuscada contra la empresaria

El mal momento de Lizy Tagliani

Este domingo, Lizy vivió una escena desgarradora. Una de sus perritas más queridas fue brutalmente atacada por los perros de sus vecinos. La perrita murió y ella, en un acto de desesperación, grabó un video que era para el veterinario de sus mascotas, pero terminó publicándolo en Instagram.

Después, la conductora y actriz pidió disculpas por haber publicado el video y ya más tranquila contó en detalle el mal momento que vivió y pudo despedir a su perrita con amor.