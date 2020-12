La nieta de un médico le hizo un dibujo para desearle Feliz Navidad y se hizo viral por incluir la vacuna contra el Covid

La menor le regaló a su abuelo una carta deseándole felices fiestas y dibujó la vacuna contra el coronavirus. En la imagen, se puede ver a los tres Reyes Magos siguiendo una estrella de Oriente graficada con una jeringa seguida de un coronavirus haciendo alusión a la cura que acaba de ser aprobada por la Agencia Europea del Medicamento.

El abuelo emocionado publicó el dibujo en Twitter y expresó: “No me digáis que no debería abrir el telediario como grito esperanzador de un niño”.

Hasta la pequeña es consciente de que el mejor regalo de Navidad que podría haber recibido el mundo entero, es la distribución de la vacuna contra el coronavirus.

El período de vacunación contra el Covid-19 comenzará el próximo 27 de diciembre en España, según el anuncio del ministro de Sanidad, Salvador Illa.