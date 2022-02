“La madre más mala del universo”: Noelia Marzol y un desgarrador descargo en sus redes

Las redes sociales muchas veces son el lugar donde las famosas encuentran la posibilidad de descargar y de mostrarse “más humanas”. Como no todo es color de rosas, muchas de las que son mamás usan este espacio para hacer catarsis sobre la maternidad y Noelia Marzol fue una de ellas.

Al parecer, la bailarina de “Sex” no tuvo un buen día y esto la hizo sentir como “La madre más mala del universo”. Al menos así lo quiso manifestar ella en un posteo que realizó en su cuenta de Instagram en el que recibió el apoyo de sus seguidoras, quienes la entendieron a la perfección.

“Hoy tuve la peor sensación de hace tiempo. Me sentí muy mal todo el día y no pude mas q bañarlo a Dona. Literalmente dormí y estuve acostada en la cama TODO el día”, escribió Marzol con dolor y culpa por no haber podido darle la atención que ella quería a su hijo.

Noelia Marzol y su hijo Donatello Arias.

“Pero lo feo no fue el mal estar, sino la culpa q me produjo no poder siquiera alzarlo!”, resaltó la campeona de Showmatch La Academia, quien se sinceró acerca de lo que realmente la había puesto mal con respecto a su bebé de 8 meses, Donatello Arias.

“Para colmo a la noche, cuando ya estaba dormido, me sentí un poco mejor y tuve q ir a trabajar”, indicó. Y luego les preguntó a las mujeres que la siguen si alguna vez les había pasado eso, para poder sentirse acompañada.

Aunque no quedó ahí, ya que finalmente puso en palabras lo que sentía a raíz de esta situación. “Me siento la más perra, pésima, mala madre del universo”, cerró y aseguró que se desquitaría luego.

La modelo tuvo la contención de muchas mujeres e incluso de su cuñada, Lourdes Arias, la hermana de su marido, Ramiro Arias. “Cuñaaaa, sos una gran mamá para Doni”, escribió la tía del bebé alentando a Noelia Marzol.