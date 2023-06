La Luna de fresa ya comenzó y se podrá ver durante los próximos tres días

La luna de fresa comenzó ayer y según la NASA, se podrá ver durante los próximos tres días justo después de la puesta del sol en dirección sureste. Este fenómeno abre un nuevo escenario astrológico que influirá de diferente forma en cada signo del Zodiaco. Esta noche habrá Luna llena en Sagitario.

El nombre de esta luna no está relacionada con su color o apariencia, sino que se debe a las tribus nativas americanas “para marcar la maduración de las fresas ‘producidas en junio’ que están listas para ser recolectadas”. The Old Farmer’s Almanac señala que “a medida que florecen las flores y maduran las primeras frutas, junio es un tiempo de gran abundancia para muchos”.

La NASA señala que algunos observadores de la luna recibirán un regalo adicional. Argentina y las zonas de horario de verano del Atlántico “hacia el este, en el resto de América del Norte, Europa, África, Asia y Australia, hasta la línea de fecha internacional en el medio del Pacífico” tendrán el privilegio de ver a Antares, la estrella más luminosa de la constelación de Scorpius a la derecha de la luna, a pocos grados.

Superluna de Fresa

LA LUNA LLENA Y JULIO

En diferentes partes del mundo la luna de junio representan diferentes costumbres tradicionales o culturales. Para los europeos es “la luna de miel”, ya que en junio “era tradicionalmente el mes del matrimonio, e incluso lleva el nombre de la diosa romana del matrimonio, Juno”.

Los hindúes, la luna llena marca el Vat Purnima, cuando las mujeres demuestran su amor por sus maridos “atando un hilo ceremonial alrededor de un árbol de higuera” explica la NASA.

Para saber la hora pico local se debe usar la calculadora de luna llena de The Old Farmer’s Almanac y luego verificar el pronóstico para saber si será visible o no.

LA ASTROLOGÍA:

Como cada plenilunio, esta lunación ocurre en el signo opuesto a aquel en donde está posicionado el Sol, de paso por Géminis. Además, coincide con el fenómeno de la Luna de Fresa. En diálogo con diario Clarín, la astróloga Lourdes Ferro indicó que este plenilunio nos propone conectar con “la expansión, la aventura, la filosofía y la búsqueda de la verdad”.

LUNAS LLENAS EN EL 2023

Los años suelen tener 12 lunas llenas, pero este año tendrá 13 con dos superlunas en agosto. Estas son más brillantes y están más cerca del Planeta Tierra de lo normal, por lo que parece ser más grande. Durante el 2023 habrá cuatro eventos de superluna incluido uno el 3 de julio y el 29 de septiembre. Según Farmer’s Almanac estas son las lunas llenas que quedan este año.

- 3 de julio: Buck moon.

- 1 de agosto: luna de esturión.

- 30 de agosto: luna azul.

- 29 de septiembre: luna de cosecha.

- 28 de octubre: luna del cazador.

- 27 de noviembre: luna castor.

- 26 de diciembre: luna fría.

