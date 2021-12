La invitó al cine, se disfrazó de Spider-Man y le declaró su amor, pero el final no fue digno de una situación romántica

Hollywood suele ser fuente de inspiración para aquellos enamorados que quieren sorprender a sus amados o amadas con propuestas románticas de todo tipo, desde una salida hasta la formalidad misma del matrimonio. Así, numerosas escenas de películas son imitadas en la vida real para dotar a ese momento especial entre dos simples mortales en una situación digna de recuerdo.

Sin embargo, suele pasar que lo planificado no termina por ajustarse del todo a un guion cinematográfico y los imprevistos pueden tomar el protagonismo de dichos momentos y hacer de esas situaciones soñadas, unas verdaderas pesadillas. Esto es más o menos lo que le ocurrió a un joven que, fan de “Spider-Man No Way Home”, quiso emular a Tom Holland con su romanticismo hacia Zendaya.

Este Spider-Man, el enamorado de la vida real, se disfrazó como el superhéroe y esperó en la puerta del cine a una chica, a quien pretendía declararle su amor. Ambos eran muy amigos, pero el amante del universo Marvel había mutado en sus sentimientos y buscaba algo más profundo.

Por eso, no encontró mejor ocasión que la proyección del film y, envalentonado por el estímulo que le reportaba tener el traje arácnido puesto es que formalizó sus intenciones. Así fue que, mientras una tercera persona filmaba la escena, el chico comenzó con las piruetas propias de un doble de acción y desplegó una cartulina con la sentencia final: “¿Quieres ser mi novia?”.

Pero la joven cambió su expresión de forma abrupta y tras unos segundos de confusión, dijo una frase sin retorno: “¿Por qué haces esto?”. Para el muchacho, la chica acababa transformarse en su Duende Verde y el rechazo no solo fue atestiguado por varias personas que esperaban la función, sino también por el que grababa la secuencia y que luego ayudó a viralizar en las redes.