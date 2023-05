La invitaron a una cita en el comedor de la facultad, ella lo escrachó en las redes y recibió cientos de respuestas

Tras tomar capturas de su chat, una estudiante publicó en Twitter la curiosa propuesta de “cita” que le mandó un joven, por lo que ella cuestionó la invitación. Sin pensarlo, se generó un gran debate sobre si la decisión de la usuaria era la acertada, principalmente, luego de su cuestionamiento al sitio donde la invitaron a almorzar.

El posteo se hizo viral en la red social del pajarito. Muchos tuiteros bancaron el muchacho y otros apoyaron la mirada de la chica. Con opiniones dividas, la usuaria que compartió la historia nunca pensó que su experiencia llegaría a varios portales de noticias.

El posteo de la joven que se viralizó. Foto: Twitter/@Flormaidan_

Todo empezó con el posteo de @Flormaidan_, quien escribió: “Hoy en momentos que me mantienen humilde y aclaro que no soy una persona muy exigente, ni mucho menos materialista, pero cómo me vas a invitar a tener una ‘cita’ en el COMEDOR DE LA FACULTAD”.

La estudiante, de 22 años, según su perfil de Twitter, sumó al texto la captura de un chat privado con el pretendiente, lo que provocó la reacción de miles de usuarios de esa plataforma. En su oferta, el joven escribió: “Por 300pe te sirven sopa, alto plato y pancito”.

“Te invito a almorzar ahí algún día que tengas tiempo. Hoy hicieron GUISO DE FIDEO”, manifestó el estudiante, sin saber que la joven compartiría con el resto de tuiteros los chats entre ambos. Cabe destacar que el tuit se hizo viral a las pocas horas, con más de dos millones de visualizaciones y 17 mil “likes”.

La joven tuitera respondió a las críticas. Foto: Twitter/@Flormaidan_

Además, la joven recibió cientos de comentarios, tanto positivos como negativos, y si bien contestó varios, al final se hartó de las críticas. “Me encanta como se fue de las manos este tweet, si supieran que a mí me chupa 3 huevos todo lo que ustedes opinen jajaja”, retrucó Flor.

En este sentido, una de las primeros opinadores señaló: “No sabes su situación económica. Yo iba a U privada, pero no tenía más que mis ahorros personales, mis papás no me daban plata mensualmente, lo que tenía ahorrado era por changas que hacía muy pocas veces. Jamás hubiera invitado por la vergüenza, pero el chico es un valiente!!”.

Ante las críticas, Flor aclaró: “No me parece un plan adecuado para una primera cita, no hay intimidad y es mucho más digno unos mates en el parque con un paquete de galletitas… Y nunca mencioné nada de su situación económica, no me fijé en eso en ningún momento, solo me dio gracia esa invitación”, aclaró la estudiante oriunda de Chaco.

Comentarios sobre la cita fallida. Foto: Twitter/@Flormaidan_

Una de las usuarias, Ameli, apoyó a la joven y escribió: “Seguro te bardean porque todos acá en Twitter flashean ‘humildad’ pero para mí no da por la manera en que lo plantea. Si uno quiere conocer a alguien tiene que poner voluntad y si no tiene mucho $ no hacerlo tan evidente, o invitar un café mejor me parece”.

Ante esta defensa, la protagonista de la historia aseguró: “Se hacen los humildes, pero seguro que si les invitan también reaccionarían como yo jajajajaja. Además, sii o pasear por algún lado, alguna merienda linda es más digno que eso”.

“Al menos hicieron alguna otra con el pibe, o fue cancelación directa?”, consultó una de las tuiteras más observadoras y la autora del posteo viral reveló: “Le dije que no podía por el laburo y que si quería podíamos hacer otra cosa, pero no siguió mucho más la conversación. A mí me empezó a generar un poco de rechazo el vago y quedó todo ahí”.

