La insólita tarea en inglés de un niño fanático que se hizo viral: “Tucumán, the land of milanesas”

Un ingenioso niño tenía que hacer su tarea de inglés y como temática eligió hablar sobre las milanesas, específicamente habló de la milanesa tucumana que asegura que es la mejor de todas. Su madre cansada de la situación lo subió a Twitter para descargarse, ya que asegura que la tiene “harta” con Tucumán y las milanesas.

En dicho texto, el niño hablaba sobre el mejor lugar de las milanesas y aseguró que las de Tucumán “son de otra galaxia” y que todo el mundo debería alguna vez probarlas. El tweet se hizo viral y los memes estallaron a los pocos minutos.

La mujer, identificada en Twitter como “@dra_rocks”, escribió “y ahora me trae la tarea para que la mire. Lo harta que me tiene este pibe con Tucumán no se dan una idea, esto no es normal, o lo mando a vivir allá o lo mando a terapia. En el medio no hay nada”, aseguró y publicó junto con la descripción la foto del texto que el niño había redactado.

En el texto el niño asegura que “los sánguches de milanesa de Tucumán son de otra galaxia”, que incluso Tucumán “es el mejor lugar de la Tierra”, gracias a sus milanesas. El niño además aconsejó que “todos deberían comer eso alguna vez en la vida”.

Para seguir el juego la madre comentó en su tweet “alguien que haga vidas pasadas, constelaciones familiares o algo así en la sala??? Por ahí en otra vida murió deseando una milanesa”.

La traducción del texto

“Tucumán, la tierra de las milanesas: el año pasado cumplí mi sueño de conocer el mejor lugar en la Tierra, Tucumán. El lugar donde los sánguches de milanesa son de otra galaxia. Tucumán es una hermosa provincia. Tiene selva y montañas donde viven las llamas. Sin embargo, lo que más me gusta son los sánguches de milanesa. Fue el mejor viaje de mi vida y creo que todos deberían comer eso alguna vez en la vida”

Los memes

Como es habitual la publicación disparó comentarios e imágenes de todo tipo. Algunos aseguraron que el niño ya había hecho mejor campaña de marketing que los de turismo, otros pidieron el dato y ovacionaron al niño.

Algunos aseguran que el niño ya hizo más por Tucumán que los del mismo gobierno.

La propia madre dijo que conocía muchos lugares pero el niño elije Tucumán.