La insólita fuga de una aspiradora robot en un gimnasio desató risas en las redes sociales

En un acontecimiento que generó sorpresa y risas en las redes sociales, una aspiradora robot se escapó misteriosamente de un gimnasio en la localidad española de Cartaya. El dueño del establecimiento, desconcertado por la desaparición de su amada “Rumba”, decidió compartir el incidente en las redes sociales en busca de ayuda y generó una ola de solidaridad y humor entre los internautas de todo el mundo.

El mercado de las aspiradoras robot está auge, y estos ingeniosos electrodomésticos autónomos se convirtieron en un elemento popular en los hogares de todo el mundo. Sin embargo, a pesar de su capacidad para aspirar de manera automática y programada, estas aspiradoras aún no tienen la capacidad de regresar a su sitio de origen.

El propietario del gimnasio se llevó la sorpresa de su vida al descubrir que su querida aspiradora robot, apodada “Rumba”, había desaparecido sin dejar rastro. En un primer momento, sospechó de un robo, pero las cámaras de seguridad revelaron la increíble verdad: la aspiradora había emprendido su propia escapada.

Lleno de angustia por encontrar a su leal compañera de limpieza, el propietario decidió utilizar las redes sociales como medio para solicitar ayuda. A través de una publicación en su cuenta de Instagram, compartió un video en el que se observaba cómo “Rumba” se deslizaba furtivamente hacia la salida del gimnasio. Junto al video, redactó un mensaje emotivo: “Esto parece una broma, pero no lo es. Se busca a Rumba, aspiradora desaparecida desde las 13 del 29/06/2023″. La historia se viralizó rápidamente y generó una ola de solidaridad y humor entre los internautas.

El dueño del gimnasio no lograba entender los motivos detrás de la fuga de su adorada aspiradora. Con un toque irónico, reveló: “No tenía motivos para irse, simplemente lo decidió por un fallo de software”. La historia de Instagram fue replicada en TikTok y alcanzó más de 1.2 millones de reproducciones en la red social. Los comentarios no se hicieron esperar: “La entiendo. Veamos si no está en la heladería o panadería más cercana. Es lo que yo hacía cuando huía del gym”, “Tiene nuevas aspiraciones en la vida”, “Aspira a llegar lejos”, “Decidió salir a rumbear”, fueron solo algunos de los divertidos comentarios que inundaron la plataforma.

