La influencer Onlinemami puso en venta ropa usada y la criticaron por el estado de las prendas: “Pido disculpas”

Agustina Cabaleiro, mejor conocida como Onlinemami, hizo una feria americana con ropa suya y recibió muchas críticas por el estado de algunas prendas. Con el correr de las horas se viralizaron fotografías de algunos items que había incluido la modelo curvy en la “feria virtual vintage”. Sin embargo, no fue por buenos motivos.

Entra la ropa que vendía la modelo había pantalones gastados y lleno de bolitas por el excesivo uso, prendas sucias, prendas con detalles importantes y mucha ropa arrugada.

“Onlinemami hace feria y te vende un pantalón lleno de pelotitas por 20k, la remera de la caminata de Avon por 18k y unas pantuflas todas aplastadas del uso por 20k. Yo quiero un poquito del ‘ya fue, yo me mando’ que tienen las influencers a veces, eh”, escribió una usuaria de X.

Varios usuarios señalaron la presencia de algunas prendas que había formado parte de campañas de branding de algunas empresas o compañas de concientización como la lucha contra el cáncer de mama.

Al ver las repercusiones, Onlinemami pidió disculpas en sus redes sociales. “En primer lugar, la feria no fue ninguna movida de marketing, es 100% culpa mía. En la feria subimos todo en masa y en ese proceso se mezclaron cosas que no deberían estar”.

“Por eso les pido disculpas porque sé que decepcioné a personas que confían en mí y eso es lo que más me duele de la cagada que me mandé. Ahora, la gente que se sube a bardearme porque me odia hace años me parece un poco una banda sobretodo, gente que miente e inventa”, agregó en sus historias de Instagram.

Segundo round

En medio de la polémica se sumó una nueva participante a la polémica. Se trata de la también influencer Candela Sánchez, quien ha sido muy cuestionada por sus dudosos canjes con algunas marcas.

Ocurre que Sánchez y Cavaleiro coincidieron en un evento de Nueva York por el estreno de la “Just like that”, la continuación de la serie “Sex and the City”. Onlinemami fue invitada por la platafroma MAX y accedió a lugares exclusivos.

Sánchez, por otra parte, quien afirmó que había sido invitada hizo una cobertura un poco más ... artesanal. Esto hizo sospechar a los detractores de la influencer y sospecharon que en realidad había ido a hacer una cobertura por su propia cuenta.

Instagram Onlinemami

Ahora, en medio del escándalo, Sanchéz acusó a Cabaleiro de mentirosa y Cabaleiro le respondió. “¿Saben que no vendí en la feria? El blazer fucsia que le presté a cierta influencer porque ella tenía frío en el distrito que nos llevó a recorrer Nueva York. Para después decir que la traté mal, que avalé los hilos de Twitter que le dedican y que le hice bullying”, dijo Onlinemami.

“La traté tan mal que ahora se sube a bardearme por historias cada vez que la gente me bardea por algo que jamás pasó, pero ella jura que sucedió hace un año y medio”, agregó y mostró fotos de las juntas en Nueva York.