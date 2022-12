La inesperada aparición de Sol Pérez en la casa de Gran Hermano que dejó en shock a los participantes

La casa de Gran Hermano es como una caja llena de sorpresas; las cosas suceden desde el exterior y los hermanitos se quedan petrificados. Como con el ingreso de Juliana por el repechaje o la inesperada aparición de Sol Pérez.

El martes, los participantes del reality hicieron la prueba de liderazgo, la cual ganó El Conejo y unos minutos antes de que Santiago del Moro se conectara en vivo con la casa, sucedió algo excepcional.

En vez de aparecer el conductor en la pantalla del televisor que tienen los participantes, se vio a Sol Pérez y apenas un segundo Gastón Trezeguet. Varios de los jugadores estaban en los sillones y se sorprendieron con el suceso.

“¿La viste?”, dispararon ante el contacto con la vida exterior que tuvieron por culpa de la producción. Un movimiento de cámara, con transmisión adentro de la casa, evidenció un problema de conexión.

postales de la feroz pelea entre Coti, Romina y Julieta

Tras este suceso, quien habló con los jugadores fue Gran Hermano y no Santiago. “Atención por favor, Nacho, Marcos y Alexis”, dijo para que comenzaran con la última etapa de la prueba.

Y por supuesto, en las redes no pasó desapercibido: “Me di cuenta que se equivocaron. Suerte que fue un debate y no una gala sino mostraban la tribuna”, comentó un usuario.

La feroz pelea de las mujeres de Gran Hermano

La casa está más caliente que nunca. La última jugada de Coti dejó a las mujeres de la casa en placa y Daniela fue la última eliminada. Tras los gritos de afuera en contra de Coti, Julieta y Nacho están convencidos que la correntina traicionó a las chicas, después de ser ella misma quien dijera que entre ellas no había que votarse.

Este martes la casa explotó y “Disney” junto a Romina arremetieron contra la correntina, quien al comienzo de la charla arranca diciendo que nunca lo había hecho, pero si tenía que votarlas las iba a hacer.

COTI Y SU FASCINACIÓN POR DESESTABILIZAR LA CASA

“Traidora no soy porque no las vote nunca, pero sí las tengo que votar algún día, las voy a votar” soltó Coti sin el menor remordimiento por la mentira que acababa de pronunciar.

Ella fue quien ideó la estrategia de decirle a las mujeres que los varones iban a ir por todas ellas, pero en el confesionario metió la nominación espontánea y le dio tres votos a Julieta y dos a Daniela.

La discusión se iba poniendo cada vez más acalorada y Romina le reprochaba a Coti que ella había dicho que nunca se iban a votar entre mujeres.

La correntina, con un tonito socarrón y con una sonrisa maléfica, las cuestionó por no saber de qué se trata Gran Hermano. “Acá no hay que venir a jugar, acá hay que jurarle lealtad a las demás personas” dijo Coti con ironía.

Julieta, ya sacada, la trató de traidora y usó en su argumento los gritos de afuera de la casa. Coti devolvió la acusación diciendo que ella había escuchado cuando gritaron de afuera “Romina traidora”. Las chicas no podían creer lo que escuchaban y dudaron de este dato.

La correntina trató de encontrar un cómplice y le preguntó a Nacho y Thiago si habían escuchado lo mismo. Los chicos dieron un paso al costado y negaron lo que estaba diciendo Coti.

Los gritos se apoderaron de la discusión y Coti no dejaba hablar a nadie. El dicho dice que el que más grita es el que menos razón tiene, ¿será?

A todo esto, los varones de la casa solo eran testigos de lo que pasaba y ninguno quería meter bocado. Solo se juntaron a reírse, una vez que Coti se fue a la habitación y Romi y Juli al patio.