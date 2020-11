La imagen que puede revelar cual es el temor que más escondes

El ser humano tiende a pensar que se conoce por completo, que los secretos guardados son por voluntad propia y que en todo momento es dueño de sus pensamientos. Pero la realidad es que usualmente no solo usamos solo una pequeña porción de nuestra capacidad cerebral, sino que nuestro subconsciente esconde más misterios de los que podríamos imaginar.

Recientemente ha corrido por las redes una imagen que roza lo psicológico y que propone un reto para descubrir cuál es el mayor temor que cada uno esconde. Aunque simula una pintura rústica, la verdad es que esconde miles de significados, pero dependiendo de cuál se al figura que más llame la atención desde un principio.

Es simple: hay que mirar la imagen y quedarse con lo que veamos a primera vista. Es importante no cambiar la elección a la mitad, porque el resultado puede verse afectado. Prestá atención a la siguiente imagen y quedate con la primer figura que llame tu atención, puede ser un árbol, una persona, una cara, o lo que sea:

¿Qué viste primero?

El hombre anciano

La capa negra que lleva el hombre anciano lo hace resaltar del resto de la pintura, esto quiere quiere decir que en ti existe un lado mas oscuro, tu miedo se trata sobre ti mismo y tu personalidad. Existe algo dentro de ti que no quieres que las demás personas conozcan y tratas de camuflarlo pasando desapercibido en la multitud y esto te lleva a perder muchas oportunidades buenas que están frente a ti.

La cara de fondo

AI lograste encontrar una cara compuesta por el cielo como la frente, la casa del fondo como ojo y la barba y bigote como la mujer sentada en el banco, te encuentras entre el grupo que logra ver un panorama completo de cada situación. Demuestra que eres una persona muy persistente y con un gran lado perfeccionista, esto siempre te lleva a estar al 100% de tus capacidades. Muchas veces, esta virtud se convierte en debilidad, cuando el estrés y la ansiedad consumen tu capacidad de disfrutar las experiencias.

Mujer leyendo

La mujer sentada que esta leyendo es uno de los objetos mas obvios, por lo que si elección es mucho mas común de lo que creerías, pero muchos no se dan cuenta de que esta embarazada. El amor es un papel muy importante en tu vida y te inquieta mucho, piensas que la felicidad es uno de tus mayores pilares. Por esta razón te esfuerzas mucho en agradarle siempre a los demás y perdonar constantemente a quien te traiciona y no estar solo.

La casa de fondo

Si elegiste la pequeña casa que se encuentra al fondo de la imagen quiere decir que eres una persona muy hogareña, que siempre esta en contacto con su familia. Sin duda esto nos pone a pensar en la importancia que puede llegar a tener nuestra familia en nuestra vida y como esto nos puede beneficiar o perjudicar. Tu miedo radica en la influencia que tu familia pueda tener en tus decisiones y rumbos de vida.

La joven de fondo

La mujer joven representa la juventud y la inocencia, también la timidez. Tus intereses van en torno a valores mucho mas livianos. Es muy posible que consideres que lo mas importante en la vida son los pequeños detalles, por lo que tomas mucho en consideración las pequeñas acciones diarias que los grandes planes a largo plazo. En más de una ocasión, has pensado temeroso la posibilidad de quedarte solo a causa del inconformismo y constantemente te planteas si deberías bajar tus estándares.

El libro abierto

Elegir el libro abierto más allá de la mujer, dice eres una persona que se fija demasiado en los detalles, eres perfeccionista a más no poder y puede que no lo sepas. La curiosidad, el deseo por ampliar tus conocimientos y tu necesidad por aprender de todo un poco son las mismas herramientas con las enfrentaras cada uno de los obstáculos que se pongan enfrente de tu vida. Pero constantemente sufres temor por no saber todo lo que deberías, o no estar preparado para enfrentar aquellas situaciones en las que tu conocimiento podría haber ayudado.

Las escaleras

Las escaleras son un sinónimo de ascenso en la vida, y deseo intenso de mejorar y progresar hasta estar en una situación mejor, buscando en todo momento las oportunidades para lograr nuestros objetivos y cumplir nuestras metas. El temor radica en lastimar a quienes te rodean por el afán de querer conseguir tus objetivos.