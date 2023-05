La historia de “Franquito”, el youtuber que todos pensaron que era un niño y tuvo que salir a contar su drama

“Franquito” es hincha de River y en las últimas semanas tomó gran relevancia en TikTok. Al final de cada partido, hace un video en el que analiza el desempeño del equipo y lo sube a sus redes. Con su carisma fue ganando gran cantidad de seguidores. Sin embargo, un dato llamó la atención de los internautas y el propio joven tuvo que salir a dar explicaciones.

En los videos se los puede ver a Franco vestido con una camiseta “vintage” de River y, cuando la ocasión lo amerita, un saco de gala. Cabe destacar que no solo se limita a analizar al conjunto de Demichelis si no que habla sobre fútbol en general y es por esto que cautivó a fanáticos de otros clubes.

Ahora bien, debido al tono de su voz, sus seguidores de Twitter lo confundieron con un niño. De hecho, decían en los comentarios que les daba “ternura” que un menor se interese tanto por el deporte. “Un capo como pocos”; “Te quiero @francoriverplaten”; “Tipazo @francoriverplaten, próximo referente mediático de grandes y chicos”, son algunos de los comentarios que más se repetían.

A raíz de esta confusión, Franco tuvo que salir a explicar que, en realidad, no es un niño. “Me veo obligado a grabar este video para aclarar una situación. Yo gente tengo 32 años. Lo digo en uno de mis primeros videos. Mi intención no fue embaucar a la gente, ni lucrar, ni nada. La gente empezó a suponer que yo era chico, me empezó a preguntar y yo no llegué a contestarle a nadie”, dice el joven en un video.

Al mismo tiempo, explicó: “Tengo problemas de crecimiento por eso me ven con esta voz, con este cuerpo y pasa que cuando digo mi edad me dicen ´no, no puede ser´. Esto ha pasado siempre. Hay gente que no me cree y no puedo estar mostrando el documento a todo el mundo y menos en redes”.

“Siempre lo dije, tengo 32 años. Yo no quiero mentirles, ni que se sientas desilusionados. Quería hacer tiktoks y que la gente me conozca por mis análisis futboleros no por mi edad o mi apariencia o por fingir tener una edad. No quiero que dejen de seguirme. Yo voy a seguir hablando de la misma manera que le hablo a todo el mundo. Me banco una cargada pero siempre con respeto”, añadió Franco.

“Yo no les miento, no le miento a nadie. Les mando un abrazo. Hoy se viene un video sorpresa que era el que tenía pensado subir pero no quería que esto siga creciendo para no dañar mi reputación. Los quiero gente, en serio”, finalizó el joven.