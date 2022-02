La furia de Ulises, el hermano de Natacha Jaitt, a 3 años de su muerte

Este 23 de febrero se cumplen 3 años de la muerte de Natacha Jaitt y aún la causa judicial tiene muchos espacios sin llenar. Su hermano, Ulises, utilizó las redes sociales para descargarse ante el hecho de que todavía no se ha podido develar el contenido completo de la tablet propiedad de la ex vedette.

“La justicia te desbloquea el celular de Betiana que me parece genial, pero no la tablet de Natacha, así todo”, comenzó diciendo en Twitter el periodista. “Pasó con los celulares de los rugbiers y el de Baratta, todos con él mismo sistema operativo Apple. Se desbloquea todo menos la de Natacha !!!! 3 años de injusticia !!!!”, concluyó.

El tuit de Ulises Jaitt

“Creo que a nadie le conviene saber que le pasó a tu hermana, más que desinterés es miedo. Realmente espero que haya alguien limpio que te ayude para que ella y la familiar tengan paz”, contestó otra usuaria de la red del pajarito.

Ulises Jaitt recibió mensajes de apoyo

Ulises Jaitt y su bronca con otros casos judiciales

El año pasado, Thelma Fardin dio una entrevista a Ángel De Brito en LAM. Y como integrante del Colectivo de Actrices Argentinas, que la apoyó en su denuncia pública a Juan Darthés por violación, contó porque no salieron a respaldar a Natacha Jaitt cuando fue víctima de un hecho similar.

“Muchos periodistas hicimos críticas al colectivo de Actrices Argentinas al decir que son selectivas con el apoyo o las denuncias y un caso muy fuerte fue el de Natacha, de hecho su hermano Ulises habló de ustedes y contó que intentó comunicarse y le fue muy difícil. Ella era alguien de alto perfil y difícil de ignorar, pero por algo decidieron no apoyarla”, señaló el conductor.

Thelma Fardín / Foto: Gentileza

Mientras que la joven actriz respondió: “Es un caso terrible y además el final de Natacha lo fue. Yo no sé tanto del caso porque fue muy en paralelo a mi momento de más exposición y estaba desbordada, creo que todas lo estábamos en ese momento. Es algo que nos duele. Hay casos que dicen que no nos pronunciamos, pero a veces la víctima nos pide que no quieren que tomen relevancia pública”.

Indignado ante esta justificación, Ulisaes Jaitt salió al cruce en su cuenta de Twitter. “Por lo menos lo admitió, después de haber mentido el año pasado, cuando dijo que la ayudaron. Thelma pidió ayuda y la ayudaron, Natacha pidió ayuda y las chicas estaban desbordadas, linda sororidad la de Thelma Fardin y su colectivo discriminador. Qué asco estás falsas feministas”, escribió el periodista, que busca Justicia por la muerte de su hermana.