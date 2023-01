La felicidad de Peter Lanzani por la nominación de ‘Argentina, 1985′ a los Óscar: “Es un mensaje de esperanza”

Peter Lanzani se refirió a la nominación de ‘Argentina,1985′ para los Premios Óscar 2023, donde él interpreta al fiscal Luis Moreno Ocampo en el juicio a las juntas militares de la última dictadura.

En charla con TN Central, Peter Lanzani expresó sus sensaciones por la nominación a los premios más importantes de la industria.

“Miraba los premios y desde siempre me gusta el cine, así que tener la posibilidad de estar ahí es un sueño para todos”, comenzó diciendo.

Y luego agregó: “Es importantísimo, es un mensaje de esperanza y es lindo tener la posibilidad de representar a tu país con una historia como esta, que invita a recordar y no olvidar”.

Peter Lanzani confesó si creía en el éxito de ‘Argentina, 1985′

Luego, el actor que interpreta a Luis Moreno Ocampo respondió acerca de si confiaba en que la película iba a tener éxito.

“Nosotros teníamos la certeza y la ilusión de poder llegarle a la gente, aportando dentro de nuestras dinámicas y de lo que sabemos hacer: contar una historia a manos de nuestro capitán que es Santi y con Ricardo (Darín) que es uno de los grandes ídolos de mi vida”, soltó.

Peter Lanzani y Ricardo Darín, protagonistas de Argentina, 1985, en la alfombra roja de los Golden Globes

“No sé si agarrás un proyecto para llegar a los Oscars, yo creo que lo agarro para poder llegar al corazón de la gente y eso se vio desde el día uno”, agregó.

Para luego añadir: “Confié muchísimo en la historia porque logré traspasar y entendí el mensaje que quería dar Santiago junto con Mariano (Llinás), que son los que lo escribieron”.

“Obviamente, no a todo el mundo le va a gustar, ante eso no se puede hacer nada. Pero lo que sí me parece interesante es volver a poner estos hechos en la boca de todos e invitar a seguir formándose”, cerró.

Argentina 1985

Peter Lanzani reveló lo que sucedía cada día en el set de filmación de ‘Argentina, 1985′

Por otro lado, el actor ex Casi Ángeles confesó lo importante que le parece el rol juvenil en el film. “Es interesante porque esta película le habla a esa generación, yo incluyéndome a pesar de no haberlo vivido en carne propia”, dijo.

Peter Lanzani contó sus sensaciones en TN

Y concluyó explicando lo que pasaba mientras filmaban. “Cada vez que rodamos las escenas del juicio pasaban algo... Alguien que lo había vivido escuchaba y se emocionaba”, contó.

“Obviamente, es muy probable que haya gente a la que no le haya gustado como se contó la historia, pero es cine. Se trató esa parte y es desde donde nosotros quisimos aportar”, agregó.