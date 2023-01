La familia Messi le hizo un importante regalo a Mirtha Legrand y ella lo usará en beneficiencia

Como muchos trabajadores de su entorno, Mirtha Legrand decidió dar una pausa a su clásico programa televisivo y se tomó unas merecidas vacaciones. Desde Mar del Plata habló con los medios de comunicación y sorprendió con el detalle de un particular regalo.

Mirtha Legrand. (Gentileza / Clarín)

Los movileros de Socios del espectáculo pudieron verla a la salida de un teatro en La Feliz. Esto se debe a que la conductora es fanática de los planes que la lleven a pasar una bella noche de teatro, entonces eligió disfrutar de Los 39 escalones.

A la salida de la obra protagonizada por Facundo Arana, Guillermina Valdés, Fredy Villarreal y Maxi de la Cruz, la Chiqui habló con el medio y comentó sobre el talento de la expareja de Marcelo Tinelli: “Para mí ella es una revelación, el teatro del absurdo es muy difícil”.

Una Mirtha muy solidaria

Luego de comentar sobre el desempeño de Guillermina Valdés en el teatro, Mirtha reveló un detalle que nunca pasaría desapercibido por su gran importancia. Anunció que llevará a cabo una gala solidaria en el hotel Costa Galana.

Esto no es algo que sorprenda ya que la diva siempre está presente en este tipo de eventos de caridad. El gran detalle destacó porque la idea nació luego de charlar con Celia, la madre de Lionel Messi.

Lionel Messi besando la copa del mundo ante la mirada de unos de los organizadores qataríes. (AP)

“El lunes tenemos la gran gala y conseguimos la camiseta de Messi autografiada. La mamá me llamó para decirme que me admira mucho, yo pensé que me tomaba el pelo, pero era Celia. Se nos ocurrió pedirle la camiseta y hoy nos llegó. La vamos a rematar para el hospital”, aseguró frente la conductora la cámara de Socios del espectáculo.

Lionel Messi, con la camiseta de la selección argentina con las tres estrellas de los tres títulos mundiales.

Indudablemente, este será uno de los objetos más interesantes y costosos de la gran gala que Lengrand llevará a cabo. Luego de que la Selección Argentina se consagrara campeón mundial en el fútbol y antes de eso, Lionel Messi se destacó por su gran talento y humildad. No hay nadie en el mundo que se negara a tener semejante detalle para rememorar estos momentos.