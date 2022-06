La exsuegra de Cinthia Fernández la acusó de “empastillarse” y la bailarina contraatacó con todo.

Analía Frascino, la exsuegra de Cinthia Fernández, volvió a atacar a la bailarina y ella no se quedó callada. La panelista de Momento D respondió a cada una de las acusaciones que le hizo la mamá de Matías Defederico en televisión, como decir que se “empastillaba” y amenazaba con matarse.

La mujer aseguró que Cinthia “está ensañada” con su hijo, que tiene problemas con el “abandono” y que le produce asco escucharla hablar, dijo entre otras cosas, la exsuegra en “A la tarde” (América TV).

Fernández aseguró que su suegra se enojó mucho cuando nacieron Charis, Bella y Fran porque las niñas “le quitaron la gallina de los huevos de oro”. Además volvió a disparar contra el exfutbolista por no cumplir con sus obligaciones.

Duro descargo de Cinthia Fernández contra su exsuegra

Además, aseguró que su suegra quiso convencerla de abortar y ella no quería. “Cuando quedé embarazada, tenía a las mellizas de cinco meses, y ella me decía que no iba a poder. Esa mujer me volvió loca, me quería convencer de que no tuviera a mi hija”, dijo.

Y explicó que tras hablarlo con su familia, sus amigas y los médicos, decidió seguir adelante: “A mis tres hijas las deseé y las amo”.

Luego puso el foco en las acusaciones de que “ella se empastillaba y lo amenazaba con matarse si la dejaba”, aseguró la mujer en el programa de Karina Mazzocco.

“Ella dice eso y no puede explicar por qué el hijo se casó conmigo. La única vez que tomé una pastilla para dormir fue cuando estaba haciendo temporada con Flavio Mendoza porque su hijo me maltrataba”, sentenció.

“Ella quería que me casara porque estaba en mi mejor momento, tenía cuatro laburos y me vivía pidiendo plata”, dijo Cinthia.

Además, aseguró que la mamá de Defederico llegó a pedirle plata para hacerse un aborto. “Quedó embarazada de un amante. Dos veces me pidió plata para un aborto. Era mentira, después se la gastaba todo en el casino”, recordó.

A modo de cierre, Cinthia aseguró que “nadie puede criticarla por su rol de madre”: “Vivo para ellas y por ellas. No duermo, me la paso laburando para pagar lo que el otro tiene la obligación de pagar. ¿Por qué tengo que aguantar a esta señora diciendo estas cosas?”.

“Todo esto es violento. Su hijo es un violento y usted también. La van a pagar en la Justicia”, cerró la panelista, sumamente furiosa.