La ex pareja de Agustín de “Gran Hermano” dio detalles del participante y contó por qué lo dejó

Por primera vez, Daiana, la primera novia de Agustín, participante de Gran Hermano 2022, habló en A la Barbarossa y contó detalles de su relación con el polémico integrante de la casa más famosa.

“En el juego lo veo muy bien, igual soy muy subjetiva, lo estimo desde el comienzo. Va despacito, va tranquilo”, afirmó, primero, al opinar sobre cómo lo ve en el juego. Y luego lo elogió: “Es muy sabio, muy inteligente, muy buena persona, se fija en todos los detalles. Él cuando se enamora da todo. Estuvimos casi dos años”.

Daiana, la ex novia de Agustín, de Gran Hermano

Por otra parte, Daiana se sinceró y explicó por qué decidió terminar su relación con él en 2020, apenas estalló el coronavirus.

“Nos separamos por algo más personal mío. No es que él hizo algo o yo hice algo. Vos fijate que corté en plena pandemia. Venía con un estrés entre la facultad y el trabajo, de todo un poco. Yo le dije: ‘Mirá, Agustín, yo no puedo sostener una relación porque no te puedo dar el 100%’. No quería que sea una relación tóxica, no sana, y le dije: ‘Prefiero que sigas tu camino’”, recordó.

Agustín Guardis y su nueva estrategia en GH / Captura

Por otro lado, al momento de opinar sobre el video que él grabó para sus fans, en el que se define “como un león” y amenaza con “mostrar los dientes”, la joven reveló un apodo que le pusieron sus amigos de la infancia.

“Le dicen garra”, sostuvo. “¿Garra de garrapata”, preguntó, entre risas, Nancy Pazos, panelista del programa. “No, por su garra. Habría que preguntarle a sus amigos”, reforzó Daiana.

Daiana y Agustín, de Gran Hermano estuvieron dos años de novio.

Además, Daiana lo bancó ante las críticas: “Para mí no es soberbio. Él juega para la cámara. Las primeras cuatro semanas lo que él hizo es sentarse y escuchar a los demás. Por así decirlo, dejó que los demás se vayan solos. Ahora dio como un avance de lo que quiere hacer, por eso lo consideraron soberbio”.

En ese sentido, agregó: “Si buscás la definición de soberbio es el que se mira por arriba de los demás y los menosprecia. Y lo que menos hizo Agustín es menospreciar a alguien”.

Por otro lado, Daiana consideró que si Agustín “no se regula puede ser que le suba el ego”. “Él dijo que su debilidad puede ser el ego. Pero si se centra y sigue así de frío, le va a ir bien. Él está jugado como es él, no está haciendo un personaje”, afirmó.

La pregunta de Martina, quién salió de GH, hacia Daiana

Presente en el estudio junto a Daiana se encontraba Martina, la segunda eliminada de Gran Hermano, quien aprovechó para hacerle una pregunta. “¿Lo querés recuperar a Agustín?”, le consultó, sin vueltas. “No sé lo que puede pasar en el futuro. No digo que sí ni digo que no. No lo sé. Capaz en unos años, qué sé yo”, contestó ella, titubeante.

Martina Stewart Usher, Gran hermano.

“A él la enamora la inteligencia”, analizó después, haciendo hincapié en que a Agustín no le importa tanto el físico y que no cree que se enamore de alguna compañera del reality.

Por último, aseguró que para ella Agustín “dejó que se saquen solos” sus compañeros y se dedicó a “ver las debilidades de los otros”. Y sostuvo que ahora cambiará su forma de juego.