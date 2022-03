La española que acusó a Paulo Londra de incitarla a abortar contó detalles de su embarazo en 2019

La española Lyna Bekkiche quedó embarazada de Paulo Londra en 2019 y el entorno del rapero la incitó a abortar, decisión que finalmente tomo. Lyna narró en el programa ‘Intrusos’ precisiones de lo vivido junto al cantante y uno de sus amigos. “Estuve muy presionada. Me dijeron que se me iba a arruinar la vida” expresó la española.

El pasado martes, Paulo Londra escribió en su Twitter una enigmática frase: “Es simple, más dinero más problemas, y algunos no tienen nada mejor que hacer que problemas”. Todo parecía que iba dirigido a su ex novia Rocío Moreno, madre de sus hijas, con quien el rapero tiene conflictos judiciales. Pero quien agarró el guante de la pelea fue la española Lyna Bekkiche, quien quedó embarazada de Paulo en 2019 y luego abortó. “Siempre poniendo argumentos y excusas por lo que hacen los demás cuando eso solo es una causa de tu comportamiento inmaduro y mediocre. No cambias” le escribió.

La respuesta de Bekkiche al tweet de Londra

Luego de este cruce, Lyna brindó una entrevista para ‘Intrusos’, donde contó cómo sufrió al abortar después de quedar embarazada de Londra. La española comenzó contando el inicio del amorío. “Nos conocimos a través de quien era su fotógrafo. Fue en octubre de 2019, en la semana de un concierto que dio en Madrid. Yo tuve intimidad con él la noche antes de irme. Yo iba a viajar, entonces como que me fui a preparar y su amigo Piero Graziani me dijo: ‘Vete a una habitación a cambiarte’. Cuando salí de la ducha, Paulo entró. Me dijo que se iba a dormir”.

Después del encuentro, se despidieron y no volvieron a verse ni mandarse mensajes. Ella tampoco tenía un contacto directo con Paulo. Dos semanas más tarde, la española se dio cuenta “de que no me venía la regla. Nunca tuve ningún problema con eso, además yo tomaba las pastillas. Estaba con mi mejor amiga y le dije: ‘Oye, no me vino la regla’. Ahí me acordé y no pensé que estaría embarazada. Era como la última opción. Fui a hacerme el test y dio positivo”.

El sueño de Lyna siempre fue dedicarse a la música profesionalmente

Lyna conoció a Paulo en 2019 en Madrid

Lyna se comunicó con el cordobés y contó que este le dijo que “me mandaba dinero para abortar. Pero ni siquiera me preguntó cómo estaba yo, ni cual era mi decisión, ni lo que yo quería. Le dije que ya habían pasado semanas y que me había imaginado el bebé. Yo había decidido tenerlo. Ahí colgaron y una hora después me dijo Piero que ya venía para España”.

Luego, la española explicó cómo fue los días junto a Graziani en Madrid. “En ningún momento me habló del bebé ni de Paulo. Me preguntaba por mi, intentando ver mis debilidades, para manipularme. Empezó a decirme que debía ir a una clínica para revisarme. Y ahí me dijo que debería ir a un centro de aborto para ver las opciones que había y todo eso. Y yo le dije que no quería abortar. Y él insistía mucho. Entonces yo le dije que podíamos hacer un papel, un contrato, que dijera que Paulo Londra no es el padre. Porque ellos pensaban que yo quería el bebé porque Paulo es Paulo Londra” confesó Lyna.

La ex de Paulo Londra lo demandó por una "compensación económica"

Durante el primer embarazo sufrieron crisis que lograron superar, aunque ahora la situación se ha desbordado completamente.

Bekkiche siempre aspiró a ser cantante y dedicarse al mundo de la música. “Me decían que me podían ayudar con la música, que conocían a los de Warner Music por Big Ligas, que yo con un bebé no iba a poder ser cantante. Piero estuvo 10 días en Madrid, 24/7 conmigo. Me dijo que yo iba a arruinar la vida de Paulo, que yo estaba arruinando mi vida. Igual fui tonta por creerme cosas así y también abortar por eso, obvio. Fui inmadura en ese momento y me dejé manipular” confesó.

El día del aborto Lyna se comunicó con el cordobés. “Llamamos a Paulo el día antes del aborto y le pregunté: ‘¿Le puedo contar a mi madre?’. Yo estaba tan presionada que se lo pregunté. Y la llamé y ella estaba muy preocupada, quería venir a Madrid. Mi madre habló con Piero y le pidió que me cuide mucho, que esté para mí. Pero al final él se fue”.

Bekkiche especificó que se realizo el aborto el día 27 de noviembre de 2019 a las 10 de la mañana. “Salí como a las 12, 1 de la tarde. El aborto lo pagó Piero, aunque supongo que el dinero era de Paulo o del padre, no sé. Fuimos a comer a un restaurante y ahí me dijo: ‘Me tengo que ir ya a las 5 que Paulo me consiguió el vuelo’” reveló Lyna.

Luego de efectuado el aborto, Paulo, su amigo y el entorno bloquearon a la española de todas las redes sociales. Esa situación llevo a Lyna a difundir lo sucedido. “Intenté tomar acciones legales pero no encontraba los motivos exactos ni nada denunciable, por así decirlo. Porque realmente no hay un delito exacto. Es manipulación y daños y perjuicios, pero con mi edad, con lo que pasé más la repercusión social, laboral y personal que tuve, pues no quiero perder mi tiempo con mi juicio, dinero, energía... Es algo que no necesito” expresó.