La empresa más grande de gaseosas le prohibió a sus empleados beber el producto de la competencia

Para los empleados de una de las multinacionales más grandes del planeta, consumir algo de la gama de productos de la competencia en horario de trabajo, es una razón para ser despedido, según informaron varios usuarios en la red social Quora que han llamado recientemente la atención de muchos medios de comunicación.

Según informó Actualidad RT, Mike Smith, confirma que fue empleado de la compañía y publicó que “al ser contratado, en realidad firma un acuerdo que establece que no comprará ni consumirá ningún producto de la competencia o se enfrentará a la rescisión”. El usuario compartió un cartel donde se observan algunos de los productos vetados, incluyendo Quaker, Doritos, Lay’s, Cheetos, además de cualquier producto Pepsi o cualquier marca de agua embotellada que no sea propiedad de Coca-Cola.

Otro usuario de la misma red social, identificado como Tyler Thompson, confirmó la medida al relatar que mientras usaba su uniforme tenía que tener cuidado con los restaurantes a los que iba a almorzar. “Si se le informara a mi supervisor que me observaron bebiendo Pepsi o ingresando a un establecimiento que solo sirve productos de Pepsi, podría recibir una acción disciplinaria, que podría incluir el despido”, agregó.

No se permiten declaraciones a los medios

Esta no es la única regla poco usual que los empleados de la empresa deben seguir para conservar su trabajo. Wallace B McClure afirmó que durante su tiempo en la compañía, no se permitía a los empleados ser citado en ningún medio, incluso si la entrevista o declaración no estuviera relacionada con la firma.

Notificar 48 horas antes los días de enfermedad

Además, los días de enfermedad deben ser notificados con 48 horas de antelación, según manifestó un usuario en el portal Glassdoor, citado por el medio británico The Sun. “¿Quién sabe con 48 horas de anticipación si vas a tener gripe?”, reveló.

“Ser menos blancos”

Según un artículo publicado por New York Post, el año pasado los empleados de Coca-Cola recibieron un curso de capacitación titulado ‘Confrontando al racismo’ en el que se les instaba a “ser menos blancos”. En una diapositiva del curso compartida en Twitter, ello se explicaba como: “ser menos opresivo”, “escuchar”, “creer” y “romper con la solidaridad blanca”.