La emotiva carta de Enzo Fernández a Messi en 2016: “Verte jugar con la celeste y blanca es el orgullo más grande del mundo”

Después de la tan esperada victoria de la Selección Argentina contra México con goles de Messi y Enzo Fernandez, se viralizó una carta que el último habría escrito para su ídolo y compañero. En 2016 y con tan solo 15 años, Fernández publicó en su cuenta de Facebook un mensaje muy emotivo agradeciendo al 10 por su esfuerzo y pidiéndole que permaneciera en la selección “para divertirse”.

El centrocampista cobró notable admiración este sábado por parte de los seguidores del fútbol argentino tras convertir el segundo gol contra la selección mexicana. Con un primer tiempo cargado de tensión e incertidumbre, la albiceleste supo cómo remontar y terminó con un glorioso 2 a 0. Los autores de los goles, Messi y Fernandez, protagonizaron un momento igual de emocionante mucho antes, incluso, del Mundial Qatar 2022.

Esto se remonta al 27 de junio de 2016. La Pulga se encontraba dando una conferencia de prensa en East Rutherford, Estados Unidos, tras errar un penal contra Chile en el marco de la Copa América Centenario. Luego de expresar su frustración por su desempeño, el santafesino anunció la decisión que daría un vuelco en el corazón de todos sus seguidores: “Se terminó para mí la Selección”.

“Son cuatro finales, no es para mí”, dijo, haciendo referencia a las tres finales que jugó en la Copa América (2007, 2015 y 2016) y una con el Mundial Brasil 2014. “Lo busqué, no se me dio, pero creo que ya está. Creo que sí es una decisión definitiva. Es lo que siento ahora. Es una tristeza grande lo que nos volvió a pasar. Encima me toca errar el penal a mí. Era importantísimo para tomar diferencia. Hoy me tocó errar a mí, ya está”.

Acto seguido, expresó su desilusión y la de sus seguidores: “Hay mucha gente que desea eso. No se conforman, igual que nosotros tampoco nos conformamos con llegar a la final y no ganarla. La decisión está tomada. Ya está, ya lo intenté mucho. Me duele más que a ninguno no poder ser campeón con la Argentina. Me voy sin poder conseguirlo”.

Ante la conmoción que generó su anuncio, muchos salieron a expresarse. Tal es el caso del centrocampista de 21 años. En aquella oportunidad, decidió hacer uso de su cuenta de Facebook para postear su carta.

Enzo Fernández y Lionel Messi festejan el segundo gol de la Selección Argentina ante México por el Grupo C del Mundial de Qatar / Prensa Selección Argentina.

“Cómo te vamos a convencer nosotros que no pudimos entender que sos un ser humano, una persona con un talento inigualable, el mejor jugador del planeta pero una persona en fin, cómo te vamos a convencer nosotros si no paramos ni un segundo ha darnos cuenta que vos no sos el responsable del enojo que nos provoca perder, que muchas veces tiene más que ver con frustraciones propias que se despiertan”, escribió Fernandez el 27 de junio en su muro.

El jugador continuó su pedido con una autocrítica: “Mirémonos al espejo y preguntémonos si nos exigimos a nosotros mismos 1% de lo que le exigimos a este muchacho que en verdad ni conocemos. Cómo vamos a convencerte nosotros que nos cuesta ver que en el mundo entero te halagan, que en tus vacaciones podrías estar tirado en una playa y estás ahí corriendo y representando nuestros colores para que nos fijemos si corres o si cantas el himno.”

El joven que tenía 15 años al momento de publicar su carta, le ruega a su modelo a seguir que elija quedarse: “Por favor pensá en quedarte. Pero quedate para divertirte, que es lo que esta gente te ha quitado. En un mundo de presiones ridículas, logran sacarle lo más noble que tiene un juego. La diversión. De pibe seguro soñabas con representar a tu país y divertirte. Verte jugar a vos con la celeste y blanca es el orgullo más grande del mundo. Jugá para divertirte que cuando vos te divertís, no te das una idea de lo que nos divertimos nosotros. Gracias y Perdón…”.

La carta completa de Enzo Fernández publicada en su perfil de Facebook. Foto: Captura Facebook - Enzo Fernández

Tal parece ser que el pedido del futbolista fue escuchado, puesto que Messi no solo continuó en la Selección, sino que también logró cumplir uno de sus sueños: ganar la Copa América con la remera argentina.

En el minuto 42 del segundo tiempo del partido disputado en el estadio de Lusail, Fernandez logró meter el segundo gol de Argentina y su compañero soñado, Leo Messi, fue el primero en abrazarlo.