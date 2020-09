La emoción de un joven con síndrome de Down al ser elegido como padrino de la boda de su hermano

Will Claussen, un joven de 24 años, de Hackensack, Minnesota, y su prometida AJ Johns, de la misma edad, son una joven pareja que quiere casarse en julio del año que viene y que quiso aprovechar este verano para ultimar algunos detalles de sus invitados.

El pasado 15 de agosto, Will y AJ organizaron una sorpresa especial para Henry Joe, el hermano dos años menor que Will, que tiene síndrome de Down, para pedirle que fuera su padrino de bodas.

La sorpresa consistía en esconder una botella de vidrio con un mensaje dentro y que Henry la descubriera excavando con una pala.

La conmovedora escena quedó registrada en vídeo por AJ, y en él se puede ver a Henry visiblemente emocionado al leer y comprender lo que el mensaje de la nota decía.