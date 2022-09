La ejemplar respuesta de un padre cuando su hijo le preguntó qué haría si un domingo llega a la casa con un novio

Mediante las redes sociales podemos ser testigos de historias enternecedoras, así como otras que dejan cierto pesar. En esta ocasión, una anécdota conmovedora entre un padre y su hijo gay generó aplausos en los internautas.

El usuario de Twitter, identificado como @Ser68_ok, relató que quería confesarle a su familia su orientación sexual, pero no se le ocurría cómo hacerlo. Entonces, pensó en hacerle una pregunta capciosa a su padre. Le preguntó qué haría si un domingo llega a la casa con un novio, y la respuesta fue ejemplar y respetuosa.

El tuit que se convirtió en viral. Foto: Web

Desafortunadamente, todavía suele ser difícil hablar de estos temas abiertamente, incluso dentro de una familia, casi siempre por temores a una posible reacción negativa. Sin embargo, este no fue el caso, ya que el joven recibió una amable respuesta que se convirtió en furor en Twitter.

“Mi amigo, sin saber cómo decirle al papá que era gay, así como así le dijo… ¿Qué harías pa si un domingo te caigo con mi novio? ‘Fideos, hijo, para el asado no alcanza’”, escribió Sergio y añadió: “Sean papás, no jueces de felicidad ajena”.

El tuit ha cosechado cerca de cincuenta mil likes y fue retuiteado casi 2500 veces. Pero lo más interesante fue lo que sucedió con las reacciones a la historia que hasta ahora son cientos.

“Yo celebro el amor. Y no hay mayor amor que el de un padre a un hijo y, como tal, lo único que debería importar es su felicidad”; “Me recuerda a cuando le dije a mi mamá que soy gay, ¿me dijo ah bueno y que chico te gusta? Viví destruyéndome la psiquis por si reaccionaba mal durante años” y “Ojalá todos los papás entendieran a sus hijos de esta forma”, fueron algunas de las respuestas de otros usuarios.

La historia de Mauricio Asta

El pastelero reveló que su familia sufrió al enterarse de que era gay pero que no lo rechazaron nunca. Foto: Web

Existen otras historias sobre revelaciones de orientación sexual que tampoco fueron traumáticas y una de ellas es la del pastelero Mauricio Asta.

“Mi familia era muy gueto italiano, no tenían tanto conocimiento de la diversidad como hoy en día se conoce. No me rechazaron nunca porque me aman, pero sufrieron porque pensaban que era una enfermedad. Ellos creían que hicieron algo mal para que yo sea así”, explicó el pastelero.

Asta también habló de su personalidad y dijo que nunca lo maltrataron: “Lo primero que me surge decirte es que siempre me adelanté y expresé de una forma amistosa, cómica o como sea esta parte de mi ser, entonces de alguna forma esa estrategia hacía como que tuviera poder sobre mí”.

El pastelero tuvo un programa, La cocina de Mauricio y Eduardo, que se estrenó en Utilísima en 2004 y fue innovador: nunca antes dos cocineros se habían mostrado abiertamente gays.

Asta recordó esa época: “En Utilísima hacíamos un programa de cocina donde sin tapujos hablábamos de nuestra forma de vida, donde dábamos a entender nuestra elección sin ningún prejuicio, sin nada que ocultar, sin pensarlo como estrategia a nivel televisivo o comunicación. Tratando de cocinar y como no teníamos formación actoral pensábamos en hacerlo lo más honesto posible”, expresó.