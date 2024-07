La echaron del trabajo porque pidió aumento y se vengó de la peor manera

Un video viral en redes sociales desató una oleada de comentarios de todo tipo después de que una joven desesperada compartiera que fue despedida por pedir un aumento de sueldo y su posterior venganza contra su ex lugar de trabajo .

La joven, que trabajaba en una clínica de ortodoncia, escribió en el video: “2 años y medio en negro y me echan por pedir un aumento. Mi trabajo no vale, ya te vas a enterar cuanto cuesta digitalizar y automatizar todo...”. Además, pidió ayuda para conseguir un nuevo empleo en Rosario, aclarando: “Si saben de un laburo en Rosario me avisan, este video no me representa en absoluto, soy buena gente, pero me dejaron en la lona. Tenía que hacer justicia”.

En los 27 segundos de video, la joven comenzó expresando su frustración: “Yo me habré quedado sin trabajo, a mí me habrán echado dejándome en pelotas, sin saber cómo pagar el alquiler, sin saber cómo hacer para comer, porque no tengo apoyo de mis padres”, dijo y luego reveló su venganza: “Por lo menos yo no soy tan idiota para no darme cuenta de que no tengo que romperle las pelotas a la persona que creó mi base de datos. Porque yo ahora la borré toda”.

LA REACCIÓN DE LOS USUARIOS

La publicación generó reacciones mayoritariamente negativas. Algunos de los comentarios fueron: “Mal ahí, yo que ella lo hacía en silencio... si la tenían en negro no podían acusarla de nada. Ahora que se hizo viral cagó...”, “Eso no se hace”, “Nadie va a darle empleo. Solita se puso la soga al cuello. Es un peligro esta chica como empleada, te hace un desastre”, “Ahora buena suerte en conseguir algo porque no la va a tomar nadie”, “No conoce el término rollback, se soluciona en un minuto”.