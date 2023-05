La dura historia de Cristian, el nene que pudo conocer al “Colo” Barco: vive en una pieza junto a sus padres y dos hermanos

El Mundial Sub 20 ha dado de qué hablar a lo largo de todo el país por diferentes motivos, sin embargo, una noticia que trascendió por su enternecedor contenido es la de Cristian y el lateral izquierdo del seleccionado argentino. En las últimas semanas, el video en el que un niño de 4 años interrumpe un móvil de TN para tomarse una foto con el “Colo” Barco se llevó toda la atención. Ahora, el mismo medio pudo conocer más sobre la conmovedora historia de vida del pequeño.

Oriundos de Santiago del Estero, Natalia y José Luis González viven en una humilde pieza junto a Cristian (4) y sus hermanos mayores -producto de una relación de la joven de 28 años con una expareja- Lisandro (9) y Mateo (6). El espacio se lo alquilan al hombre que vive con ellos, así, tienen acceso a un comedor y un baño. Si bien la joven contó que los tres duermen en el mismo lugar, el pequeño tiene una cama propia.

En diálogo con el mencionado medio, Natalia contó cómo es su día a día junto a su pareja actual y a Cristian, ya que sus hermanos conviven con su padre durante la semana. El día comienza a las 7 de la mañana, momento en que los adultos comparten unos mates previo a ir a trabajar. José Luis ejerce como enfermero y Natalia trabaja como empleada de limpieza en un bar localizado en el centro de la provincia.

Entre las 7 y las 8, la joven comienza a preparar al pequeño, ya que a las 8:30 debe dar el presente en el jardín. A la hora del almuerzo, la joven contó que “por suerte, tenemos todas las comidas. La cuestión es que él por ahí no come fideos o algunas cosas no las quiere comer y yo le hago entender que para que pueda estar fuerte tiene que comer todo”.

El pequeño asistió al partido de Argentina vs. Guatemala junto a su familia. Fue invitado por los familiares de Barco. Foto: Gentileza Familia González

Sumada a la ternura que demostró ante las cámaras, el seguidor del “Colo” Barco tiene una marcada tenacidad y desenvoltura. “El hombre que nos alquila se adaptó a Cristian. Él maneja a la familia”, aseguró Natalia al describir al pequeño.

Pese a dirigirse con mucha energía, la madre de Cristian contó que atravesó diferentes problemas de salud durante su embarazo. “No engordaba ni crecía. A mí no se me hacía leche y no le podía dar de leche materna. A último momento, cuando estaba complicado de salud, una doctora me consiguió leche materna y empezó a crecer despacio”, recordó. A sus cuatro años, Natalia explicó que padece de un “aire dentro de su panza” y que “se enferma seguido”. “Es como si fuera que le ataca el hígado. Cuando está durmiendo puede quedar amarillo y sin hablar, con la cabeza al costado”, explayó.

EL SUEÑO DE NATALIA ES TENER UN TERRENO PROPIO

El sueño del niño se volvió realidad al conocer al futbolista y recibir una casaca de la selección firmada por él mismo, así como presenciar el partido de Argentina contra Guatemala invitado por la familia de Barco. Sin embargo, el sueño de Natalia es el de tener una casa propia para vivir con mayor tranquilidad junto a su familia.

“En el campo tenemos un techo donde vivir, pero acá es más complejo. En el trabajo, gracias a dios, siempre que necesito plata hay una chica que me presta. Porque mi marido cobra entre el 5 y el 7 y tenemos que pagar el alquiler”, contó la mujer. De acuerdo con TN, Natalia cobra un sueldo de $18.000 y su pareja percibe entre $40.000 y $50.000, lo que les permite sustentar el alquiler.

“No quiero seguir pagando el alquiler durante toda mi vida porque así nunca voy a tener nada que sea mío. Hay que ahorrar la plata y tener algo para poder comprar”, precisó. No obstante, reconoce estar muy agradecida con el dueño del inmueble, ya que les dijo que nunca los va a correr del lugar. “Supuestamente, él también pasó lo mismo por lo que nosotros pasamos”, agregó.

