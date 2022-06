La docuserie de la banda Menudo revela abusos sexuales, drogas y maltrato laboral

Angelo García, uno de los integrantes del grupo Menudo, que pasó a la historia como una de las boyband más importantes de la música latina, reveló que sufrió abusos sexuales durante la época que estuvo en la banda. “Me desperté y estaba desnudo y sangrando”, expresó.

En el documental Menudo: Forever Young (Menudo: Por siempre joven) que se estrenó en HBO Max, un integrantes del viejo grupo puertorriqueño explicó lo difícil que fue trabajar con Edgardo Díaz, productor y mánager, y episodios de abuso sexual que padecieron por parte de algunos amigos de este productor.

Menudo se formó en 1977 y logró vender más de 20 millones de discos en todo el mundo. Fue furor en muchos países de América Latina en los años 80 y 90 con sus temas musicales.

El grupo estaba formado originalmente por dos grupos de hermanos (Fernando, de 12 años, y Nefty Sallaberry, de 13, y Carlos de 12, Óscar, de 11, y Ricky Meléndez, de 9) que fueron convocados por Díaz.

A lo largo de los años, la banda contó con más de 30 integrantes en su historia musical. El más destacado fue Ricky Martin, quien perteneció a la banda desde 1984 hasta 1989.

Ángelo García, quien se unió a la banda a sus 11 años, confesó que fue violado en repetidas ocasiones durante su estadía en Menudo entre los años 1988 y 1990. Reveló que la primera vez ocurrió en una habitación de un hotel con un hombre que no dio su identidad y que le suministró alcohol.

Angelo García

“Todo lo que recuerdo es que me desmayé. Cuando desperté, estaba desnudo y sangrando, así que supe que me habían penetrado. Tenía, como, estas marcas de quemaduras en la cara de la alfombra. Estaba muy confundido y no entendía”, explicó Ángelo.

La banda contó con 30 integrantes, que fueron rotando

Además, dijo: “Fui violado una serie de veces, y esa era la forma en que los depredadores se aprovechaban de mí”.

Sergio Blass confesó que en Menudo habían drogas

No solo apareció el testimonio de Ángelo García, sino otros miembros del grupo también revelaron consumo de sustancias, negligencia, explotación y acoso por parte de otros miembros, siempre bajo la mirada de Díaz.

La serie revela los oscuros secretos detrás de la banda

“Una vez estábamos en Colombia, estoy con Rubén (Gómez), y estamos llegando al hotel”, se sinceró en el documental Sergio Blass, que se unió a la banda en 1986, por cuatro años.

“Entramos en nuestra habitación. De repente, entra un tipo cualquiera. Y saca lo que debían ser sustancias ilegales. Nos asustamos, porque no conocíamos a esa persona. Pero el tipo era en realidad uno de los productores y promotores”, agregó.