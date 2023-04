Video: una conductora de un colectivo se cansó del acoso de un pasajero ebrio y tuvo que bajarlo

La conductora de un colectivo nocturno en Barcelona echó a un pasajero que la había estado acosando durante el recorrido. En un video publicado en TikTok, se puede ver el momento en el que la mujer expulsa al sujeto.

Según informó 20 Minutos, ocurrió en un colectivo del Área Metropolitana de Barcelona (AMB). Aparentemente, el hombre estaba en estado de ebriedad.

“Bajate del bus. Lo que yo estoy haciendo es pedir que me respetes. Te he pedido por favor, te he pedido que te sientes y te he pedido que te calles y sigues aquí con las mismas. No me hace falta llamar a la Policía ni perder aquí 20 minutos”, le expresó la mujer claramente enojada.

“La próxima vez bebes meno o te callas”, agregó. Otra pasajera que se encontraba en el mismo colectivo también le pidió al sujeto que se bajara. Ante el pedido de las dos mujeres, el hombre optó por bajarse en silencio.

“Brevísimo. Lo que tienen que aguantar los conductores algunas veces es tremendo. Le aplaudo bien fuerte”; “Me sabe mal que haya tenido que pasar por esto porque pinta que no es la primera vez que le tratan así”; “Como quisiera que me salieran todas esas palabras cuando paso por un momento parecido”; fueron algunos de los comentarios que recibió la publicación.