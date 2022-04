La China Suárez sorprendió muy parecida a su abuela japonesa

La madre de Eugenia Suárez , Marcela Riveiro Mitsumori, era hija de Marta Mitzumori, quien era descendiente de inmigrantes japoneses.

“Es muy largo ‘Japonesa’. A mamá le decían ‘Ponja’, pero no es muy tierno. ‘China’ me da más dulce”, había explicado hace tiempo la actriz en relación a su apodo.

Durante la mañana de este sábado, la China compartió una serie de fotos de su familia en vacaciones, y en una de las cuales se pueden ver los rasgos bien definidos de la mujer de quien heredó sus ojos rasgados.

“Mitsumori-Riveiro”, escribió junto a un collage de postales en blanco y negro donde se ve a sus abuelos disfrutando de unas vacaciones en la playa. En sus historias replicó el posteo y agregó la palabra “abuelos”.

La China publicó un álbum con fotos familias.

El posteo no pasó inadvertida y sus seguidores remarcaron la genética que, sin lugar a dudas, caracteriza a Suárez. “Quiero saber la historia”, escribió un usuario. “Pronto”, fue la respuesta de Eugenia.

“Más lindos”, escribió una usuaria junto a un emoji de corazón. “Tranca tu abuelo”, comentó otro junto a un fueguito. “El lomo del abuelo keee”, expresó alguien más. “Trancu de genética andan”, agregó otro.

La historia de su apodo

Tiempo atrás en una entrevista la actriz fue consultada acerca de por qué le decían China si en realidad su ascendencia es japonesa. “Es muy largo ‘Japonesa’. A mamá le decían ‘Ponja’, pero no es muy tierno. ‘China’ me da más dulce”, explicó ella.

En ese momento, la invitada a la mesa de Mirtha Legrand, la China comentó que tuvo un problema con el embajador japonés por su apodo. “Mi hermano (Agustín Suárez) está muy conectado con Japón y viajó muchas veces, yo todavía no tuve la suerte de ir. A mí el embajador no me invitaba a ningún lado y le terminó diciendo a mi hermano que no me querían invitar porque me decían China, pero tenía sangre japonesa”, relató.