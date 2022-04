La China Suárez estaría separada de Armando Mena Navareño y aseguran que ella “está triste y bajón”

La China Suárez estaría pasando nuevamente por un desamor tras haber terminado su relación Armando Mena Navareño. La actriz borró las fotos que tenía con él en su perfil y él cerró su cuenta de Instagram, pero hay otros indicios de que se habrían separado tiempo después de la visita del español al país.

La artista está con poca interacción en sus redes, eso llamó la atención de sus fieles seguidores y de panelistas como Estefi Berardi, quien mostró en sus redes que la China ya no tenía fotos con Armando en su feed.

Otro de los indicios, es que el español cerró sus redes, al parecer para evitar cualquier situación incómoda en medio de la separación.

La China Suárez estaría separada deArmando Mena Navareño.

Y para completar, el mejor amigo de Armando Mena Navareño, evitó responderle al periodista Juan Etchegoyen sobre cómo está la relación entre la argentina y el español, que hace no mucho tiempo atrás parecían muy enamorados paseando por Buenos Aires.

El mejor Armando Mena Navareño guardó silencio sobre la China Suárez

“Hace rato que vienen los rumores de crisis entre la China Suárez y Mena Navareño y ahora tenemos una de las palabras más buscadas”, comenzó el conductor de Mitre Live.

“Este fin de semana a mí me llegó una foto del español pasándola genial en un boliche en Madrid y en relación a eso establecí contacto con una fuente muy importante de esta historia. Hablé con Lago Fernández que tuvo una reacción amable al principio pero después hizo algo que agiganta mucho más los rumores de ruptura”.

Contando lo que había sucedido con el mejor amigo de Armando, Etchegoyen continuó: “Lago Fernández me respondió a la primera pregunta que era si podía justamente hacerle una pregunta. Él me respondió ‘Hola, claro dispara’. Luego le consulté directamente si sabía algo de la relación de su amigo Armando con la China Suárez y ahí algo no le gustó y me clavó el visto literal, como lo ves en pantalla”.

“A mí con todo esto me da la sensación de que está todo muy mal y en el peor momento. Sino, ¿para que vas a ocultar una información y hasta incluso me vas a bloquear?”, cerró Etchegoyen de forma especulativa.

Carmen Barbieri aseguró que la China Suárez está “triste y bajón”

En su programa, Carmen Barbieri lanzó que la China Suárez no la está pasando bien, según información que le llegó. “Me dijeron que ella está triste, que estaría con un bajón”, dijo la conductora de Mañanísima.

“Desde hace un tiempo, a la China Suárez los seguidores le vienen bajando, por día, entre 400 y 600 mil seguidores. Igual a ella no le debe importar porque tiene más de 5 millones. La rompe”, comenzó exponiendo Estefanía Berardi.

(Instagram)

Luego, agregó: “Cuando te siguen por un tema por cholulo y no por realmente son fieles a tu trabajo, se aburren y te dejan de seguir”.

“Yo no sé si ella está triste. Sí sé que su novio, Armando, cerró su cuenta de Instagram y se lo vio paseando por Madrid”, añadió la panelista.