La cantante María Graña está internada tras una complicación en su estado de salud

La cantante María Graña se despidió del tango en noviembre después de 50 años de carrera y de convertirse en un ícono del género. Dicha noticia la tuvo en todos los portales y ahora también está pero por su delicado estado de salud que la llevó a terminar internada.

Fue Andrea Taboada quien contó en “LAM” que la artista no estaba bien y leyó los mensajes que se envió con uno de los hijos de la mujer; él reveló la desesperante situación vivida durante el fin de semana.

“Me escribió Mariano, uno de los trillizos que tuvo María en su primer matrimonio (...) Me dice es que está muy desbordado”, anticipó para luego hablar de la cantante. “Mi mamá estaba internada en una clínica de salud mental en Flores, dio Covid positivo y la trasladaron; cuando llegué a la clínica para ir a verla ya la habían trasladado y no me sabían decir a dónde”.

La panelista de Ángel de Brito confió que el joven estaba preocupado y angustiado porque debió recorrer un montón de hospitales para encontrar a su mamá y la encontró “gracias a su esposa, que por intermedio de un amigo supo que PAMI tenía registro de dónde estaba ingresada”.

“Quiero ser prudente porque va a hablar ella seguramente, su hermano, o alguien de la familia, y todos quieren cuidarla. Además de que es una estrella, una institución del tango”, soltó Taboada antes de confiar que la artista de 69 años está en una clínica de San Justo y que pronto recibirá el alta.

Preocupado por la salud de María Graña, Ángel de Brito consultó por la situación general de la artista y su panelista le contó: “Lamentablemente ella se ha quedado sola y huérfana, pero no por los hijos, sino que también había una rebeldía por parte de ella; y tal vez algunos colegas que no pudieron ayudarla”.

Sin entrar en detalles, confió: “Tendría algunos problemas del orden psicológico, por eso el tema de la clínica psiquiátrica; aparentemente tiene estos altibajos, pero tiene voluntad y la familia la quiere ayudar”.

Graña comenzó su carrera en el mundo de la música a los 16 años, cantó con la orquesta de Osvaldo Pugliese. En los ‘70 y ‘80 fue una de las grandes figuras de los programas televisivos de tango como “El tango club” y “Grandes valores del tango”.

En los ‘90 se enfocó en la interpretación de las obras de Astor Piazzolla con letras de Horacio Ferrer, y hasta hizo temporada en Francia y en Broadway.

“El tango es parte de mi vida. Lo seguirá siendo, pero tiene una carga emotiva muy fuerte. Soy muy pasional, justamente como es el tango, para cantar. Fueron 50 años con el tango. Considero que es mucho tiempo y una artista debe evolucionar, tomar otros caminos, buscar nuevos desafíos”, le dijo a Infobae Cultura cuando se confirmó su retiro de los escenarios.