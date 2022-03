La advertencia de una joven a otra que se volvió viral: “El de gorra te mira todo el tiempo”

Una joven contó una insólita situación que vivió cuando viajaba en colectivo en La Pampa. A través de sus redes sociales, Pilar Patek agradeció a otra pasajera que le hizo una advertencia.

“Siento mucha impotencia, ni siquiera se puede viajar cómoda y tranquila. Iba mirando una peli en el micro cuando una chica que estaba sentada atras mio me pasó un papelito”, escribió en Twitter.

“Gracias Eliana Minghetti por avisarme y poder estar atenta. Entre nosotras nos cuidamos”, agregó junto al papel que le había dado la otra mujer.

En el posteo se podía ver el mensaje escrito de puño y letra. “Fijate que el de gorra roja te mira todo el tiempo. Yo me bajo en Trenque. Entre nosotras nos cuidamos”, decía.

En diálogo con Todo Noticias, Elina dio detalles del suceso. “Al principio imaginé que la conocía o la quería saludar. Después me di cuenta de que no. Pilar no tenía acompañante y se acostó en las dos butacas. Pensé que estaba dormida, por eso decidí escribirle en un papel, para no despertarla”, agregó.

“Se dio vuelta tras leer la hoja y le dije que no tenía problema en acompañarla, pero me contestó que no, que su bajada era en Pehuajó”, dijo Elina.

“Me quedé hablando con ella porque este hombre no paraba de mirarla. Era constante e incómodo. Cuando el micro que une General Pico con Retiro. En Trenque Lauquen vimos que se bajó. Nos quedamos unos segundos observando dónde iba, pero en la terminal se perdió. Desapareció”, cerró.